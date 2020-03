Trupa Giglio a avut mai multe melodii de succes, dar piesa care a rămas în amintirea comună este „Oare de ce?”. Cu siguranţă vă amintiţi acest refren: „Oare de ce ai plecat? Dar oare de ce m-ai uitat? De ce m-ai minţit? De ce m-ai părăsit?”. Acum însă, Crina Bălan, jumătatea trupei Giglio suferă cumplit.

Acum o lună, Crina Bălan a cerut ajutorul oamenilor pentru ca tatăl ei, suferind de cancer, să poată fi salvat. ”Am nevoie de ajutorul vostru! Dati-mi un contact al unui oncolog bun in Constanța... In Mangalia exista un singur oncolog la Spitalul de urgenta care până in luna Mai a zis ca nu mai are loc pentru noi pacienți, la spitalul Militar la fel mi s- a spus, la Doctorul Lazăr de la Spitalul Județean Constanta si Agigea mi s a dat același răspuns.... Ca are prea mulți pacienți si nu mai poate lua un alt caz! Am încercat sa fac o programare la oncologie si la o clinică privată, data cea mai apropiată pt un consult este abia in luna Martie. Apoi la OCH pe 24.02 2020. Chiar nu imi vine sa cred ce se întâmplă.... Am nevoie de un contact cât mai repede!”, spunea, pe 18 februarie, Crina Bălan.

Din păcate, cu tot ajutorul celor care au răspuns la apelul disterat al cântăreței, rezultatul a fost unul tragic, iar tatăl ei nu a reușit să câștige lupta împotriva bolii. Mai mult Crina Bălan a anunțat, ieri, că în ciuda speranțelor sale, tatăl său s-a dus. ”Chiar dacă am crezut într-o minune... aseară in jurul orei 23.00 tatăl meu a pierdut lupta cu cancerul. Va spun doar atât... Încercați sa va iubiți părinții indiferent de legătura pe care o aveți cu ei, prețuiți fiecare moment alături de ei..Sa-i respectați si sa-ii înțelegeți indiferent de ce conflicte ați avut vreodată!

a notat pe contul ei de socializare Crina Bălan.

Crina Bălan și-a încercat norocul la show-uri de talente

Crina Bălan, complet schimbată, a revenit la TV, acum câțiva ani, odată cu emisiunea-concurs Vocea României, de la PRO TV. În preselecţiile pe nevăzute, Crina a interpretat o superbă melodie a lui Roxette, „Listen To Your Heart”. Chiar dacă niciunul dintre antrenori nu s-a întors, Crina Bălan a fost lăudata pentru performanţele ei vocale.