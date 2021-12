Doliu în jurnalism! Lucian Avramescu a fost găsit fără suflare în propria locuință, la 73 de ani

In articol:

Lucian Avramescu, poet și jurnalist, și-a dat ultima suflare în urmă cu puțin timp, în locuința sa din Sângeru, Prahova. Potrivit Agerpres, bărbatul a fost găsit inconștient în urma unui stop-cardio respirator, însă nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare, făcute de medici.

Citeste si: Cine a fost Zoia Ceaușescu, fiica fostului președinte al României, Nicolae Ceaușescu. Cum au fost ultimii ani din viața ei zbuciumată

Lucian Avramescu a murit la 73 de ani

Lucian Avramescu, unul dintre cei mai renumiți poeți și jurnaliști ai României, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Bărbatul a suferit un stop cardio-respirator, care i-a fost, din păcate, fatal. Deși medicii care au sosit la locuința bărbatului din Sângeru, Prahova, au încercat să-i aplice poetului manevre de resuscitare, organismul acestuia nu a mai rezistat, iar decesul a fost constatat. Lucian Avramescu s-a născut la 14 august 1948.

Lucian Avramescu [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

După ce a absolvit Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova, a încercat să își schimbe domeniul de activitate și s-a înscris în cadrul Facultății de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti. În urmă cu trei ani, marele scriitor a fost protagonistul unei întâmplări inedite, căci un articol semnat de el, ajuns în presă, i-a făcut pe cititori să deducă moartea acestuia. La puțin timp de la evenimentul neobișnuit, Lucian Avramescu a fost nevoit să explice totul, pentru a lămuri situația: "Cum de au înțeles unii că mortul sunt eu, care scriam textul, nu știu, dar la scurtă vreme am fost sunat mai întâi de un nepot, inginer, cu care n-am vorbit de multă vreme. 'Mi-a zis cineva, o iubită, că ai murit și am vrut să verific.', spune el, ca de obicei, relaxat. 'Ai murit?' Nu cred că am murit, zic. Sper ca infirmarea veștii să nu te întristeze! Am râs amândoi.", povestea acum 3 ani Lucian Avramescu, potrivit romanialibera.ro.

Lucian Avramescu [Sursa foto: Captură video]

Lucian Avramescu, un scriitor desăvârșit

Pasiunea pentru cuvinte era atât de mare pentru Lucian Avramescu, încât acesta a lăsat să se înțeleagă în propria lui carte, intitulată "Confesiunile unui mut care a vorbit cândva", motivul pentru care iubește să înșire gânduri pe hârtie: "Scriu pentru a nu uita. Amuţirea mea a început în mai, anul trecut. Vorbeam cu pauze între cuvinte, iar consoanele m-au trădat primele. Acum, la aproape un an de cădere progresivă în tăcere nu mai vorbesc deloc. Vorbesc doar în cap. Prietenilor nu le pot răspunde la telefon, celor, puţini, care-şi mai amintesc de mine. Vorbim prin membrii familiei care îmi înţeleg semnele.

Citeste si: Doliu la Hollywood! Actrița și producătoarea de film Dawn Wells a murit din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19

Uneori răspund mesajelor. În general scriu cu teama că poate, într-o zi, n-o să mai pot vorbi nici în cap, iar scrisul vine de acolo, comandând degetelor care se mişcă iute. În toată viaţa mea de ziarist m-am descurcat la maşina de scris, apoi cu laptopul. Chiar şi poeziile le scriu, de ani şi ani, direct în calculator. Scrisul meu de mână e catastrofal. Spunând doar ilizibil nu-i destul. Scriu cu teama că într-o zi nu voi mai şti nimic. Pe cine am iubit, ceea ce ar mutila o bună parte din viaţa mea, pe unde am umblat şi, la urmă de tot, cum mă cheamă.", se arată în cartea menționată, potrivit femeide10.ro.

Distribuie pe: