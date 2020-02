Doliu în lumea academică! Profesorul Valentin Mureșan a murit

Valentin Mureșan a fost profesor la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității București. El a predat filosofie etică și morală și a înființat Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, potrivit hotnews.ro.

Profesorul a publicat de-a lungul vieții mai multe lucrări bazate pe ideiile unor mari filosofi ai lumii, cum ar fi Aristotel, Platon, Kant sau Hare.

Valentin Mureșan a coordonat traducerea multor lucrări și numeroase volume filozofice, atât în România, cât și în străinătate, în țări ca Japonia sau SUA.

El a mai fost și membru al consiliului editorial la Journal of Applied Ethics and Philosophy, universitatea din Hokkaido, Japonia.

Citeste si: Mesajul postat de What's Up în urmă cu puțin timp: "Mai sunt 3 zile și pot să vorbesc"

Citeste si: Cine este femeia care și-a abandonat copilul de trei zile într-o casă părăsită

Citeste si: Scandal între doi adolescenți din Mangalia. Unul din ei este în comă! Totul s-a întâmplat din cauza unei fete

Profesorul Valentin Mureșan a fost decan al Facultății de Filosofie între anii 1995-2001, a fost director expert în programele PHARE în Ministerul Educației, dar s-a ocupat în același timp și de reforma din învățământ.

În ultima perioadă a vieții Valentin Mureșan a fost director onorific al Centrului în Etică Aplicată, precum şi al Revistei Române de Filosofie Analitică.

Mesajul postat de unul dintre colegii reputatului profesor

"Aflu de pe Facebook ca Valentin Muresan a decedat azi-noapte. Vreme de mai multi ani am lucrat impreuna. Mi-a fost coordonator la doctorat si coleg. In 2003, i-am propus sa infiintam un Centru de Cercetare in Etica Aplicata. Dupa multe piedici din partea colegilor, in 2004 am reusit sa-l conving si apoi sa-l infiintez. Din 2010 incolo, ne-au separat total optiunile noastre morale (nu viziunile intelectuale). Am fost extrem de dezamagit de unele decizii pe care le-a luat, dar ulterior le-am pus pe seama bolii. Dincolo de tot ce ne-a separat in ultimii ani, Profesorul Muresan mi-a fost cel mai aproape de a fi un maestru. Sa-i fie tarana usoara!", a scris Cristian Ducu pe Fcebook, după aflarea veștii tragice.