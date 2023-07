Doliu în lumea artistică! Jane Birkin a fost găsită fără suflare în locuința ei din Paris! Celebra actriță și cântăreață își anulase concertele din cauza problemelor de sănătate

In articol:

Jane Birkin a fost o vedetă de origine britanică și locuia în Paris de la sfârșitul anilor 1960. Celebra actriță și cântăreață s-a făcut cunoscută în 1969, atunci când a interpretat, împreună cu iubitul ei de pe vremea aceea, regretatul cântăreț și compozitor francez Serge Gainsbourg, piesa „Je t’aime...

moi non plus”. După o carieră de zeci de ani în actorie și muzică, Jane a fost găsită fără suflare în propria sa locuință din Franța.

Citește și: Povestea tristă a Adelei, o româncă stabilită în Italia! Și-a pus capăt zilelor de frica iubitului ei. Chiar și oamenii legii au fost depășiți de cazul femeii

Jane Birkin s-a născut în Londra, însă a decis să se mute în Franța, după ce a divorțat de primul ei soț, compozitorul britanic John Barry, la sfârșitul anilor 1960. După căsnicia eșuată, aceasta a format o relație tumultoasă cu artistul francez Serge Gainsbourg, cu care a fost împreună timp de 12 ani. Cei doi au avut o fiică, pe Charlotte Gainsbourg, care activează la rândul ei în domeniul muzicii și al actoriei. În timpul carierei sale, Jane a avut multe roluri importante în filme precum Blow Up (1966), Death on the Nile (1978) și Evil Under the Sun (1982), care s-au bucurat de un real succes în rândul privitorilor.

Însă ceea ce atrage atenția cu privire la celebra artistă a fost chiar faptul că aceasta a fost inspirație pentru modelul de poșetă numit „Birkin”, lansat de brandul de lux Hermes.

Citește și: Alexandru și Diana, tinerii care și-au pierdut viața în teribilul accident de pe A1, conduși pe ultimul drum! Ce se întâmplă cu copiii celor doi în aceste momente e greu de imaginat

Citeste si: Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au parcurs toți pașii necesari pentru divorț. Iată când au fost semnate actele- kanald.ro

Citeste si: Mai fierbinte de atât nu se poate! Larisa Iordache, apariție de senzație, în bikini, la piscină. "Un corp perfect"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Jane Birkin a murit la 76 de ani

Celebra actriță și cântăreață ar fi trebui să împlinească 77 de ani în luna decembrie a acestui an, însă a fost găsită fără suflare astăzi, chiar în locuința ei, potrivit presei franceze. Jane Birkin se lupta cu câteva probleme serioase de sănătate, care au obligat-o chiar să își anuleze concertele din ultimele luni.

De asemenea, în anul 2021, vedeta a suferit un accident vascular cerebral, din cauza căruia nu a mai putut participa la un festival de film american. Artista a suferit, de-a lungul timpului, din cauza mai multor probleme de sănătate. În anul 2012, Jane Birkin a fost nevoită să își suspende activitatea din cauza unei pericardite acute, iar în 2017 vedeta a mărturisit că a urmat un tratament pentru leucemie, notează digi24.ro

Citește și: S-a aflat care au fost ultimele cuvinte pe care Melis le-a rostit în fața polițiștilor, înainte de a se stinge din viață. A apucat să le facă o dezvăluire importantă despre elevul care i-a înjunghiat pe ea și pe iubitul ei, în Grădina Botanică

Dispariția lui Jane Birkin a întristat o întreagă lume, aceasta având extrem de mulți fani, datorită aparițiilor sale pe scenă dar și pe platourile de filmare. Persoane extrem de importante regretă acum moartea talentatei artiste, una dintre ele fiind chiar președintele Franței, Emmanuel Macron.

Citeste si: „M-a asigurat că o să fiu ok cam în două luni de zile. Acum pot să spăl un vas, dar atunci când spăl am niște dureri groaznice.” Dana Roba trece prin clipe cumplite, la câteva săptămâni de la tragicul accident- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 17 iulie 2023. Sărbătoare mare: Multe românce poartă numele acestei sfinte- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

„Pentru că a întruchipat libertatea, pentru că a cântat cele mai frumoase cuvinte din limba noastră, Jane Birkin a fost o icoană franceză. O artistă completă, vocea ei era pe cât de dulce pe atât de înflăcărată de angajamentele ei. Ea ne lasă moștenire melodii și imagini care nu ne vor părăsi niciodată”, a scris Emmanuel Macron, președintele Franței, pe contul său de Twitter.

Jane Birkin a fost găsită fără suflare în propria locuință din Paris [Sursa foto: Captură video]