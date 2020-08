Imagine cu actorul Ben Cross

Celebrul actor, Ben Cross, s-a stins din viață la vârsta ed 72 de ani. Cunoscut pentru rolul "Chariots of Fire" se lupta în ultima perioadă cu o problemă de sănătate serioase. Reprezentatul lui a precizat faptul că decesul a fost neașteptat, informeaza The Guardian.

Cross, care a murit în Viena (Austria), a încehiat recent filmarile pentru filmul horror "The Devil's Light", iar anul acesta va putea fi văzut chiar în rol principal în drama romantică "Last Letter From Your Lover".

Actorul s-a născut Harry Bernard Cross, în Londra, într-o familie catolică. Mai apoi, acesta a urmat cursurile Royal Academy of Dramatic Arts (Rada). După doar câteva roluri în teatru, a debutat în lumea filmului în anul 1977. La momentul respectiv, Ben Cross a jucat un rol secundar in "A Bridge Too Far", în care au jucat și Sean Connery și Michael Caine.

În plus, în 1977 a devenit membru al Royal Shakespare Company, acest lucru întâmplându-se înainte de a deveni cunoscut pentru rolul Billy Flynn din versiunea din 1978 a spectacolului "Chicago".

Ben Cross a mai jucat rolul atletului Harold Abrahams în filmul bazat pe povestea reală a doi alergători britanici la Jocurile Olimpice din 1924.

El a mai jucat, printre altele, și în "First Knight" (1995), "Nuremberg: Nazis on Trial" (2006), "Star Trek" (2009) și chiar "Banshee" (2013).