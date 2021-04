Doliu în lumea filmului! Un cunoscut actor din seria Harry Potter s-a stins din viață

In articol:

Veste tristă în lumea filmului! Paul Ritter, un celebru actor englez, s-a stins din viață în noptea de 5 aprilie. Actorul avea doar 54 de ani și suferea de o tumoare cerebrală care i-a pus grav viața în pericol. În ultimele momente din viața sa, actorul iubit de milioane de oameni a fost alături de soţia sa Polly şi fiii săi, Frank şi Noah.

Anunțul tragic a fost făcut de agentul lui Paul Ritter, printr-un comunicat publicat marți seara. „Paul a fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate enormă de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară. Era extrem de inteligent, amabil și foarte amuzant. Ne va lipsi enorm”, a declarat agentul actorului.

Paul Ritter a jucat în ecranizări îndrăgite de foarte multe persoane. Artistul este cunoscut în special pentru rolul vrăjitorului Eldred Worple în filmul „ Harry Potter and the Half-Blood Prince" din 2009, Guy Haines în producţia "Quantum of Solace" din 2008, Martin Goodman în serialul de comedie britanic "Friday Night Dinner", cât și din mini-seria „Cernobîl”.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Paul Ritter a murit la 54 de ani[Sursa foto: Instagram]

Veste tristă în lumea filmului! Actorul George Segal a murit în timpul unei intervenții chirurgicale

Printre ultimele lumi mari din lumea Hollywood-ului care s-au stins din viață se află și George Segal. Actorul în vârstă de 87 de ani a murit în timpul unei intervenții chirurgicale, iar anunțul trist a fost făcut chiar de soția acestuia, Sonya Segal. Celebrul actor a fost nominalizat în 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?".

Citeste si: Actorul bănuit că ar fi violator în serie, probleme în închisoare! Alexander Zudor cere să fie lăsat să plece acasă! Dezvăluiri exclusive

„Familia este devastată să anunțe că, în această dimineață, George Segal a decedat din cauza complicațiilor apărute în timpul operației de bypass”, a declarat Sonia Segal. Citește mai multe AICI.