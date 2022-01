Doliu în lumea fotbalului. A murit fostul jucător și conducător al clubului Dinamo București, Mircea Stoenescu

In articol:

Mircea Stoenescu a fost un campion emerit al fotbalului și una dintre legendele lui Dinamo. "Cel mai vechi dinamovist în viață" a înceat din viață, ieri, la vârsta de 78 de ani.

Moartea acestuia a lăsat multă durere în urmă, mai ales pentru clubul Dinamo, care nu s-ar fi așteptat la o asemenea vestea tragică. Anunțul a fost făcut de ofițerul de presă a lui Dinamo pe rețelele sociale, Ionel Culina.

"Cel mai vechi dinamovist în viață" a murit la vârsta de 78 de ani

Mircea Stoenescu a fost un campion emerit al fotbalului. "Jandarmul lui Dobrin", așa cum a fost supranumit de către colegii lui de breaslă a avut o carieră impresionantă în lumea fotbalului. Acesta a câștigat numeroase titluri de-a lungul carierei sale și a reușit să ajungă printre cei mai cunoscuți și apreciați dinamoviști.

Mircea Stoenescu a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, în anul 2019, chiar din incinta căminului, acolo unde locuia cu soția sa. Fostul fundaș trăia într-un cămin de recuperare și de vârstnici de lângă baza de pregătire a lui Dinamo.

„Soția făcea toată treaba acasă, până când a căzut pe stradă. A avut o fractură a șoldului, a trebuit s-o ia de la cota zero, iar acum nu are rost să forțăm. A căzut și acasă, și-a fracturat și umărul, are tije metalice, e mai greu să te refaci de la o vârstă. Am internat-o la «Obregia», ne-a fost rău de tot. Eram într-o stare teribil de rea”, spunea el. „Chiar mă gândeam c-o iau razna! În sensul să renunț la tot și să mă duc unde oi vedea cu ochii. Nu mă mai descurcam cu nimic, nici să-mi iau de mâncare. Dar nu pot renunța la luptă, mi-am dat un imbold ca atunci când eram fotbalist, m-am certat singur, ca-n tinerețe. Și am privit-o pe Elena, măcar pentru ea trebuia să fiu puternic în acest joc al vieții”, declara Mircea Stoenescu, în anul 2019, pentru Gazeta Sporturilor.



Fostul jucător și conducător al clubului Dinamo București, Mircea Stoenescu [Sursa foto: Facebook]

Ionel Culina, mesaj omagial pentru fostul jucător și conducător al clubului Dinamo: ""Basule", te vom iubi mereu!"

Ionel Culina, ofițerul de presă a lui Dinamo, a fost cel care a făcut anunțul tragic. În semn de respect ofițerul de presă a lui Dinamo și-a dorit să-i aducă un ultim omagiu fostului jucător și conducător al clubului Dinamo București, Mircea Stoenescu.

""Basule", te vom iubi mereu! (...)Dinamo București a pierdut în această seară un personaj fabulos, MIRCEA STOENESCU, un campion emerit al fotbalului, născut și crescut cu mentalitatea de a fi mereu învingător în lupta cu adversarii vieții. (...)Avea 78 de ani împliniți în urmă cu câteva luni, pe 11 octombrie. (...)Fostul jucător și conducător al clubului nostru, "Jandarmul lui Dobrin", așa cum a fost alintat până în ultimele clipe ale vieții, a avut o carieră impresionată:- 3 titluri de campion cu Dinamo: 1962, 1971, 1973/- Cupa României cu Dinamo: 1968/- 2 titluri de campion la Academia clubului, unul la juniori (1961) și altul la "pitici" (1959)/- Arbitru divizionar A din 1981 și arbitru internațional/- Maestru emerit al sportului/- Secretar, director general, președinte executiv al FC Dinamo București/- Membru al Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal/- Membru al Comisiei de Analiză a Campionatului Național/- Membru al Comisiei de Disciplină și de Recurs în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal/- Observator de joc și de arbitraj din partea LPF și FRF/- Antrenor al echipei Dinamo Victoria în eșaloanele inferioare ale Capitalei. (...)Iată, mai jos, ce spunea MIRCEA STOENESCU în urmă cu câteva luni:<Am fost o rotiță bună într-un angrenaj strălucitor. Nu am luat niciodată nota 4 în ziarul de sport. Aveam numai 7 sau 8. O dată am primit 9, după ce l-am marcat pe Dobrin, dar cred că a fost o greșeală de tipar.(...) Urmăresc toate meciurile la TV, nu pierd nici interviurile. Îmi vine să-mi rup bastonul când mă uit la clasament. (...)Mi-a plăcut să fiu un tip exigent nu numai cu mine, ci și cu ceilalți. Am iubit munca, indiferent de zi sau de oră. Mi-a plăcut și sprițul, dar numai după victorii. Și-am câștigat destule meciuri>", a fost anunțul făcut de Ionel Culina, ofițerul de presă a lui Dinamo, pe rețelele sociale.

Mesajul a fost postat pe Facebook, iar vestea tragică i-a afectat și pe fanii Dinamo, care au reacționat în număr destul de mare la postarea lui Ionel Culina.

"Dumnezeu să îl ierte! Îmi aduc aminte că în 2000 după o înfrângere cu Steaua câțiva suporteri au mers furioși la club, iar Domnul Stoenescu care era președinte a ieșit să vorbească cu ei pe un ton foarte calm.(...) Drum Lin, nea Mircea!(...) Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!(...) Un om deosebit si de o modestie rara,a lasat multe lucruri de povestit urmașilor!", sunt doar câteva dintre sutele de mesaje îndurerate din partea fanilor.

