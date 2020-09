Sir Terence Conran [Sursa foto: The Guardian]



Lumea modei este în doliu după ce s-a anunțat că Sir Terence Conran, unul dintre cei mai cunoscuți designeri și restauratori din lume, a murit la 88 de ani.

Sir Terence Conran a „a avut o viață și o carieră extraordinară și a revoluționat modul în care trăim în Marea Britanie”, a declarat familia pionierului, potrivit Daily Star.

Sir Terence Conran a murit! Era cel mai influent restaurator din Marea Britanie

În 1964, Conran a deschis primul magazin Habitat în Chelsea, care s-a transformat apoi într-un lanț de bunuri și mobilă cu design contemporan.

Sir Terence a creat numeroase restaurante din Londra și în 2005 a fost desemnat cel mai influent restaurator din Marea Britanie.

Prin compania sa, Conran and Partners, acesta a realizat mobilă pentru Marks & Spencer, JC Penney, Content by Conran, Benchmark și The Conran Shop.

Sir Terence Conran a lăsat în urmă cinci copii fericiți că tatăl lor „și-a trăit viața la maxim și a susținut mereu că a făcut totul cu pasiune”.