Doliu în lumea muzicală din România. A murit Ghiță Danciu, cel care apus bazele Grupului Orizont '77. În urmă cu câțiva ani, celebrul artist a fost diagnosticat cu cancer în gât. În iarna anului 2018 el organizase un eveniment caritabil, având nevoie de suma de 30.000 de euro pentru tratament.

Înmormântarea sa va avea loc la cimitirul capelei Horea I în cursul zilei de vineri, la ora 13.00. Folkistul a fost implicat în multe proiecte culturale.

"A fost un mare artist, o voce inconfundabilă a muzicii folk româneşti. Am fost buni prieteni de familiei (...) Într-un an de Crăciun, Ghiţă Danciu, Vali Moldovan şi Magda Puskas ne-au colindat acasă, moment în care soţul meu avea probleme de sănătate. Am petrecut multe ore împreună într-o atmosferă de neuitat", a declarat Gabriela Dinu, o apropiată a familiei regretatului artist.

„MULTAM FAIN!” Așa își termina Ghiță recitalurile! Multam ‘ fain și noi Ghită, pentru tot ce ai însemnat în folfkul romanesc si pentru toată zestrea de cântece minunate pe care ni le-ai lăsat. Ne vom aminti cu drag de tine, ori de cate ori le vom asculta”, a transmis o altă apropiată a lui Ghiță Danciu, pe Facebook.