Doliu în lumea muzicii! Bruce Williamson a murit de coronavirus

Doliu în lumea muzicii! Bruce Williamson, unul dintre soliștii principali ai trupei americane de muzică soul The Temptations, în vârstă de 49 de ani, a murit după ce s-a infectat cu coronavirus.

Bruce Williamson a murit de coronavirus duminică seara

Solistul a decedat duminică seara a Mountain View Hospital din Las Vegas, au declarat luni impresarii săi pentru publicaţia USA Today, potrivit EVZ.

Fiul artistului a dat vestea tragică pe rețelele de socializare.

„Nu există cuvinte în lumea asta care să exprime felul în care mă simt acum”, a declarat Bruce Alan Williamson Jr.

„Te iubesc, tati, mulţumesc că ai fost grozav, mulţumesc pentru că ai fost iubitor, mulţumesc pentru că Ai Fost Cine Eşti… Ne vom întâlni din nou”.

„Regretăm moartea unuia dintre fraţii noştri”, a declarat Otis Williams, unul dintre componenţii originali ai trupei, pentru USA Today. „Odată ce faci parte din Temptation, rămâi mereu membru Temptation”.

Bruce Williamson a înceoput să cânte inițial în corul bisercii. El a făcut parte din trupa The Temptations în perioada 2006-2015. Printe hiturile formaţiei se numără „My Girl”, „I Can’t Get Next to You” şi „Papa Was A Rollin Stone”, lansate la casa de discuri Motown Records, în anii ‘1960 şi ‘1970.

Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.