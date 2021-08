Doliu în lumea muzicii folk! Artistul Doru Stănculescu a încetat din viață

In articol:

Fanii muzicii folk sunt în doliu, asta pentru că luni dimineață s-a stins din viață un artist desăvârșit. Doru Stănculescu a încetat din viață pe 23 august, la vârsta de 71 de ani. Artistul s-a născut în București, la 25 iunie 1950 și a fost un renumit cântăreț și instrumentrist al muzicii folk.

Artistul Eugen Avram, prieten bun de-al lui Doru Stănculescu, a fost cel care a anunțat trista veste pe social media.

“ Mi-e foarte greu să vă dau vestea asta. Stănculescu Doru-Emil a plecat azi-dimineață (luni- n.r.) să se întâlnească cu bunii lui prieteni Dan Andrei Aldea, Vali Sterian şi alții. Primeşte-l Doamne şi veghează-i veşnica odihnă. O pierdere uriaşă! ” a scris apropiatul îndrăgitului artist de muzică folk.

Mai mult, fiul cântărețului nu își poate reveni din șoc. Bărbatul a declarat că nimeni nu se aștepta ca Doru Stănculescu să treacă în neființă.

„ Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit. Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare .” a spus fiul lui Doru Stănculescu.

Doru Stănculescu, artist de muzică folk[Sursa foto: Facebook]

Cariera bogată a lui Doru Stănculescu

Doru Stănculescu a fost unul dintre membrii fondatori ai „ Cenaclului Flacăra ”, unde a cântat și încântat publicul român până la desfințarea trupei muzicale.

Artistul a debutat în lumea muzicii folk cu melodia „Ion Crâșmaru”, pe versurile lui Ocravian Goga. Ulterior, Doru Stănculescu a realizat linile melodice pentru filmul „Porțile albastre ale orașului”.

Primul material discografic al artistului de muzică folk, un disc single, a fost editat de casa de discuri Electrecord în anul 1979. Printre hit-urile care au răsunat în radiourile acelei perioade se numără „Șambala”, „Ion Vodă Cumplitul”, „Ai, hai...”, „Ecou de romanță”, „Fără petale”.

Doru Stănculescu a fost fratele Mihaelei Mihai, actriță și cântăreață de muzică ușoară.