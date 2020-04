In articol:

Anunţul a fost făcut de agentul lui. Prine se afla în spital din a doua jumătate a lunii martie, când a anunţat că a fost diagnosticat cu Covid-19. Soţia şi managerul lui, Fiona Whelan Prine, a fost diagnosticată cu boala înaintea lui, dar s-a vindecat. Ea a publicat de-a lungul timpului mai multe mesaje despre starea muzicianului, critică în ultimele zile.

Cu 50 de ani de carieră, Prine a lansat cel mai recent „The Tree of Forgiveness” (2018). În luna ianuarie a primit un Grammy onorific, pentru întreaga activitate, şi a fost nominalizat pentru includerea în Rock and Roll Hall of Fame.

a spus Bonnie Raitt la ceremonia din ianuarie la care a interpretat piesa, una dintre cele mai cunoscute ale ei.

S-a lansat în Chicago, în anii 1970, unde cânta în cluburi după ce ziua lucra ca poştaş. Prietenul Steve Goodman l-a adus pe Kris Kristofferson la unul dintre concerte. Impresionat, Kristofferson l-a adus pe Prine pe scenă cu el, la New York, pentru trei cântece. A doua zi, John Prine a primit o ofertă de la Atlantic Records.

„Suntem devastaţi de pierderea lui John Prine”, a transmis Bruce Springsteen. „John şi cu mine eram «noii Dylan» împreună, în anii 1970, şi nu a fost decât cel mai drăguţ om din lume. O adevărată comoară naţională şi un compozitor pentru posteritate”.

„Coronavirusul a luat pe unul dintre cei mai buni”

De-a lungul anilor, Prine a lansat 18 albume, a primit 11 nominalizări la premiile Grammy şi 2 trofee.

Actriţa şi cântăreaţa Bette Midler, care a interpretat, între altele, o variantă devenită celebră a piesei „Hello in There”, a scris pe Twitter: „S-a dus. Nu pot să cred”.

Scriitorul Stephen King a notat: „Coronavirusul a luat pe unul dintre cei mai buni. Atât de multe piese memorabile”.

Cântăreţul country Toby Keith şi-a amintit: „Mi-a arătat cum să mă las purtat de muzică atunci când vine vorba despre compoziţie. Este un mare gol în muzică acum. John a făcut-o cel mai bine”.

Regizorul Michael Moore şi-a arătat şi el recunoştinţa pentru muzica lui Prine:El a împărtăşit piesa „Hello in There”.

John Fogerty, Miranda Lambert, Rosanne Cash, Chris Isaak şi Taika Waititi se numără între artiştii care şi-au exprimat regretul cu privire la moartea lui John Prine.