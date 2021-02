Doliu în lumea politică! Samuel Calotă și soția lui s-au stins din viață într-un accident rutier în Brașov

In articol:

Samuel Calotă, un politician, și soția lui au murit, luni seara, într-un accident rutier în Brașov. Mașina în care se aflau cei doi a lovit un cap de pod și s-a răsturnat. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 73 între Râșnov și Tohanu Nou Traficul în zonă a fost blocat.

La fața locului s-au deplasat imediat echipajele de intervenție. „Accident rutier, mașină răsturnată pe DN 73, între Râșnov și Tohanu Nou, două victime inconstiente. Intervenim cu o autospecială de stins incendii cu apă și spumă cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și 3 echipaje SMURD (1 echipaj este de terapie intensivă cu medic)", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, plt. maj. Luiza Dănilă.

Cele două persoane care s-au stins din viață în evenimentul rutier nefericit sunt politicianul

Samuel Calotă și soția lui, plânși de întreaga comunitate

Samuel Calotă și soția sa. Samuel Calotă a candidat la Camera Deputaţilor din partea partidului Pro România, în judeţul Teleorman. Omul politic a fost și președintele filialei județene a formațiunii.

” Doamne, ce veste trista, socanta!!! Si ce premonitie a avut Sami!!! Din pacate, Moartea este ultimul episod, ireversibil, al existentei noastre pamantene. Oricat ne-am dori, nimic nu se mai poate schimba. Ramane durerea, mai ales a familiei, nicicand alinata. Bunul Dumnezeu sa va primeasca sufletele in Imparatia Sa, oameni frumosi! Sincere condoleante familiei!/ Incredibil!!! Nu imi vine sa cred Sami. Anul acesta ne- ai invitat la Alexandria sa ne vedem!!! Aseara cand am primit vestea nu mi-a venit sa cred. Am amintiri de neuitat cu tine vizavi de ce am trait impreuna anul trecut iar poezia postata este teribila. UN OM SI UN PRIETEN EXTRAORDINAR. CONDOLEANTE FAMILIEI. DUMNEZEU SA VA ODIHNEASCA IN PACE”, sunt doar câteva mesaje postate pe pagina de socializare a politicianului Samuel Calotă.

Samuel Calotă[Sursa foto: Facebook]