doliu

In articol:

Doliu în presa românească! Cunoscuta reporteriță a fost găsită fără suflare în apartamentul ei, după ce apropiații au spart ușa de la locuință. În vârstă de 55 de ani, Ramona era una dintre cele mai cunoscute jurnaliste de la noi din țară.

Ramona Feraru Kim s-a stins din viață la vârsta de 55 de ani

Vestea că Ramona Feraru Kim s-a stins din viață a venit ca un șoc pentru toată lumea! Una dintre cele mai cunoscute și iubite reporterițe din România a avut parte de un sfârșit tragic. Femeia a fost găsită fără suflare în apartamentul ei, după ce mai mulți cunoscuți nu au mai putut să o contacteze. Atunci, persoanele apropiate ale Ramonei au mers la locuința sa și au spart ușa. Aceștia au găsit-o fără viață, în propriul pat. Până la momentul actual nu sunt cunoscute mai multe date despre decesul cunoscutei jurnaliste.

Citeste si: Doliu în lumea filmului! A murit Clark Middleton, actor celebru din seria filmelor „KILL BILL”

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Familia și preietenii sunt în stare de șoc, iar unul dintre prietenii apropiați a transmis un mesaj în mediul online pentru Ramona Feraru. Petrișor Cană a scris și el un mesaj pe Internet pentru una dintre cele mai iubite prezențe feminine din lumea presei.

Ramona Feraru

”Am avut bucuria sa lucrez in ultimele luni alături de Ramona Feraru, o veche și mare jurnalistă. Astăzi a fost gasită fără viață in apartamentul ei, in pat de câțiva apropiați care s-au autosesizat de lipsa ei și au spart usa de la casa. Această veste m-a cutremurat, pentru ca in ultimele luni m-a sunat des in legătura cu articolele jurnalului de opinie la care lucram alături de ea. Cu părere de rău, Sincere condoleanțe familie!”, a scris unul dintre apropiați.

”Îmi este greu sa anunț iarăși dispariția unui vechi jurnalist. Ramona Feraru a încetat din viață. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace!”, a scris și Petrișor Cană.