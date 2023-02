Doliu în lumea sportului! Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la 64 de ani. Fostul atlet a fost supus unui transplant de inimă în 2020

In articol:

Doliu în lumea sportului! Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la 64 de ani, după ce în 2020 a fost supus unui transplant de inimă.

Fostul atlet a dominat disciplina de 110 metri garduri, însă nu a excelat niciodată la Jocurile Olimpice.

Doliu fără margini în lumea sportului! Legenda atletismului Greg Foster s-a stins din viață la 64 de ani. Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 1984 și triplu campion mondial la 110 metri garduri, Foster rămâne unul dintre cei mai mari sportivi. Decesul acestuia a fost anunțat de UCLA, unde Greg Foster a jucat în perioada 1977-1980. Acesta s-a stins din viață în mod pașnic, duminică, după o luptă cu amiloidoza, se arată în presa internațională.

Astfel că, în 2020, Foster a suferit un transplant de inimă, după ce a fost diagnosticat cu amiloidoză în 2016 și a fost supus la chimioterapie.

În decurs de 10 ani, din 1981 și până în 1991, Greg Foster a cucerit șase titluri naționale la 110 m garduri (inclusiv la probele olimpice din 1984), aur la

primele trei ediții ale campionatelor mondiale în aer liber din 1983, 1987 și 1991 și medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984.

Citește și: O româncă deţine titlul de cea mai sexy jucătoare de şah din lume! Andrea produce milioane de dolari din Youtube şi Twitch şi face ravagii pe Instagram

Citeste si: Theo Rose a fost dată de gol în direct: ”Ce mai face soțul?” Răspunsul artistei a luat pe toată lumea prin surprindere:”Te obișnuiești repede”- kanald.ro

Citeste si: Bărbatul mort după ce a tăiat cu flexul un butoi metalic fusese rugat de un vecin să-l ajute. Înăuntru fusese prenadez- stirileprotv.ro

Regretatul atlet Greg Foster, trecut la cele veșnice duminică, a înregistrat cel mai bun record personal în 1981, 13,03 secunde, terminând pe locul doi în fața rivalului Renaldo Nehemiah, într-o cursă în care Nehemiah a devenit primul om care a depășit 13 secunde în proba de 110 metri garduri.

Foster, în relația cu Nehemiah, a fost „Gehrig pentru Ruth din sportul său, Alydar pentru Affirmed, Lakers pentru Celtics”, a scris Washington Post. După ce Nehemiah a părăsit atletismul pentru NFL, Foster a câștigat titlul mondial din 1983, deși a nimerit a opta și a noua din 10 obstacole, scrie presa străina.

Atletism [Sursa foto: PixaBay]

Citește și: Scandal total după FCSB-Universitatea Craiova! Eugen Neagoe a sărit la gâtul lui Edjouma! „Acel jucător nici nu trebuia să fie pe teren. L-a desfigurat”!

Citeste si: „Nu a fost ușor să trăiesc asta.” Camelia Șucu, declarații despre divorțul de fostul soț- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Când vine primăvara 2023- Temperaturi ridicate de până la 19 grade Celsius/ ”Vom mai avea, cu siguranță, și episoade de iarnă”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

Fostul atlet a dominat disciplina de 110 metri garduri, însă nu a excelat niciodată la Jocurile Olimpice: „Timp de un an și jumătate înainte de acea Olimpiadă, nu am pierdut niciodată”, a spus Foster, potrivit Chicago Tribune. „Mi-ar fi plăcut să pierd toate acele curse și să câștig Olimpiada”.

Greg Foster a fost suspendat din atletism timp de șase luni în 1990, după ce a fost testat pozitiv la efedrină, despre care a spus că era conținută în medicamentele sale pentru astm. Regretatul atlet s-a retras din competiții în 1996, iar numeroasele sale realizări l-au adus în 1998 în USATF Hall of Fame, se arată pe wikipedia.org.

USATF is saddened to hear of the passing of Greg Foster, one of America’s hurdle greats.



A legend in the track and field community, Foster was an Olympic silver medalist and three time world champion in the 110m hurdles.



📸: Tony Duffy/Getty Images pic.twitter.com/0TKWXWmpSx