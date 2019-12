Este doliu în lumea muzicii K-pop. Artistul și actorul sud-coreean Cha In Ha a murit la vârsta de 27 de ani. Este al treilea caz de deces în ultimele două luni.

Cha, membru al grupului K-pop Surprise U şi actor aflat la debut, a fost găsit mort în locuinţa sa, conform The Guardian. Familia este îngenuncheată de durere și trece printr-o mare tristețe. Cha, pe numele real Lee Jae-ho, îşi începuse de curând cariera de actor, jucând în 2017 într-un scurtmetraj, "You, Deep Inside of Me", precum şi seria TV "Love With Flaws".

Doliu într-o emisiune TV. Un fost concurent a fost omorât

Un fost concurent al emisiunii “Enamorandonos” difuzat de Azteca TV a fost omorât cu sânge rece. Totul a avut loc în timp ce e afla în mașină cu iubita sa. Tânăra a supraviețuit atacului armat. La locul crimei au fost găsite 12 cartușe.

Cel care nu a mai avut nicio șansă să scape de rafalele de gloanțe a fost chiar Brian del Prado. El a fost ucis pe străzile cartierului Coyoacan, din Centrul Vechi al Mexicului, scrie elcinco.mx.

El și prietena lui ar fi intrat într-o discuție aprinsă cu alte femei, iar la puțin timp a plecat către un magazin. Doi bărbați care erau pe motor au scos arma și au împușcat.

Tânăra, din fericire, a scăpat, încercând să se ascundă sub bord. Doi bărbați au fost reținuți în urma tragediei.

În urmă cu câteva luni, o altă fostă concurentă de la emisiunea-fenomen a fost strangulată în locuința sa. Oficialii cred că persoana care a ucis-o ar fi cunoscut-o, pentru că ușile și geamurile nu au fost forțate, iar martorii au declarat că înainte de a fi găsită moartă, ei ar fi auzit o discuție între ea și un bărbat.