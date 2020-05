In articol:

Cântăreaţa soul Betty Wright, de şase ori nominalizată la premiile Grammy şi recompensată cu un trofeu al Recording Academy pentru cântecul „Where Is The Love”, a murit la vârsta de 66 de ani.

Artista, devenită cunoscută în anii 1970 pentru piesa „Clean Up Woman”, a murit pe 10 mai, din cauza unui cancer.

Născută Bessie Regina Norris, ea a ales numele Wright când era copil. Împreună cu surorile ei, a început să cânte într-un grup gospel, Echoes of Joy, pe când avea doar doi ani. Un an mai târziu, în 1956, grupul a lansat un album.

Citeste si: E oficial! Nelu Tătaru a făcut anunțul. Ce se întâmplă de la 1 iunie în România?

Citeste si: Sfârșit cumplit pentru un bătrân din Huși. A murit de foame, singur, în propria casă

Citeste si: Ultimă oră! Încă 22 de persoane au murit de coronavirus! Care este bilanțul actual

Cantareata Betty Wright a murit. Artista, doborata de cancer

La vârsta de 11 ani, Betty Wright a renunţat la gospel pentru R&B şi a început să participe la concursuri din Miami. A semnat un contract cu Deep City Records un an mai târziu. Primul ei album, „My First Time Around”, a fost lansat când avea 14 ani şi cuprinde single-ul de succes „Girls Can’t Do What the Guys Do”.

Succesul ei a venit odată cu al doilea album, „I Love the Way You Love Me”, lansat în 1971. Pe acesta este inclusă şi piesa „Clean Up Woman”, care a ajuns pe locul al şaselea în Billboard Hot 100 şi a fost vândută în peste 1 milion de exemplare. Piesa a fost nominalizată la premiile Grammy.

Citeste si: Zeci pe persoane plasate în izolare. Au fost la muncă într-o zonă carantinată

În 1975, melodia „Where Is the Love”, compusă împreună cu Harry Wayne Casey şi Richard Finch, a fost premiată cu Grammy ca „cel mai bun cântec R&B” al anului.

Betty Wright a revenit în lumina reflectoarelor în anii 2000. A apărut în emisiunea „Making the Bank”, unde a fost mentorul grupului Danity Kane, şi a colaborat cu artişti ca Jennifer Lopez, Gloria Estefan şi Joss Stone. În 2005, a fost nominalizată la Grammy pentru albumul „Mind Body & Soul” al lui Stone, pe care l-a coprodus.

Wright şi Questlove (Roots) au produs „Betty Wright: The Movie”, în 2011, primul ei album în decurs de zece ani. Piesa „Surrender” a primit o nominalizare la Grammy, scriu jurnalistii de la news.ro.