Doliu în presă! A murit marele ziarist Octavian Andronic, în urma unui atac de cord

Veste tristă în România! Jurnalistul Octavian Andronic a murit vineri seara, 11 decembrie. Marele ziarist a suferit un stop cardio-respirator pe patul de spital, acolo unde era internat de mai bine de o săptămână. Anunțul trist a fost făcut pe pagina de Facebook a celebrului jurnalist în vârstă de 74 de ani.

„Cu deosebită durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a celui care a fost Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabilă valoare.

Dragă ANDO, soția Mariana, fiica Ana, cei apropiați și toți colaboratorii ce au avut onoarea să lucreze alături de tine de-a lungul deceniilor îți vor simți de-acum înainte lipsa!

Dumnezeu să te odihnească în pace!”, este mesajul postat pe rețelele de socializare. Octavian Andronic este fondatorul ziarului Libertatea şi cel care a înfiinţat agenţia de presă Amos News.

Octavian Andronic a murit la vârsta de 74 de ani

Octavian Andronic, fondatorul ziarului Libertatea, despre începuturile sale în presă

Octavian Andronic a povestit, într-un interviu, cum s-au pus bazele ziarului, în timp ce el era la începutul carierei sale. El a fondat ziarul Libertatea, al cărui redactor-șef și director a fost până în 1998. (Citeste si: Doliu în presa din România! Un celebru comentator de radio a fost răpus de coronavirus: „Prea devreme ne-ai părăsit”)

„Am fost pe bulevard și am asistat la momentul în care au venit coloanele de manifestanți și cordoanele de miliție au tras în aer. Am mers în mijlocul străzii și am adunat câteva tuburi de cartușe, m-am dus la redacție, a fost o chestie de nebunie totală, în momentul în care redactorul-șef m-a întrebat nervos ”unde ai fost până acum că aveam nevoie de tine”, l-am întrebat de ce avea nevoie. Într-un gest care acum și mie mi se pare teatral, i-am pus pe birou tuburile de cartușeși l-am întrebat ”despre asta pot să scriu?”. S-a făcut verde la față, Dumitru Târcob era redactor șef, un om cumsecade. Mi-am dat demisia de la ziar în momentul acela, mi-am pus legitimația pe masă și am plecat. După două ore am primit un telefon de la redacție, colegii mă chemau. Când mergeam spre redacție, decola elicopterul cu tovarășul, colegii mei erau toți strânși în biroul redactorului-șef, se uitau toți la televizor cu ce se întâmplă. Păreau dezorientați, se întrebau ce facem și m-au întrebat pe mine. Am spus, cum ce să facem, facem ziarul. Ce ziar? Și atunci cineva a zis - ne stăruia și nouă în minte strigătul din piață libertate, libertate, libertate - și Libertatea să fie și așa s-a botezat ziarul”, a declarat Octavian Andronic, în interviu.

