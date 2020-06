Tatăl Monicăi Gabor a murit. A fost deja înmormântat

Este zi neagră în familia surorilor Gabor. Tatăl Monicăi și al Ramonei a murit. Potrivit primelor informații oferite de SpyNews.ro, bărbatul a fost deja înmormântat.

Se pare că tatăl surorilor Gabor a murit în urma unui infarct. Acesta locuia cu cineva într-o locuință, iar decesul se pare că a avut loc în urmă cu două zile, iar azi a fost înmormântarea. De la înmormântare au lipsit Monica și Ramona. Singura care l-a condus pe ultimul drum pe Emil Gabor a fost fiica din Bacău și sora lui.

Emil, tatăl surorilor Gabor, a fost înmormântat azi în cimitirul din Bacău, lângă fosta lui soție, a cărei dispariție a șocat opinia publică acum 7 ani. Pe 22 august 2013, mama Monicai Gabor murea intr-un tragic accident petrecut in fata pesterii Polovragi, cand o bucata de stanca rostogolita de pe versant i-a cazut Veronicai Bulai direct in cap, omorand-o. Distruse de pierderea suferita, Monica, Ramona si Alina, fetele Veronicai, au avut grija ca locul de veci al mamei lor sa fie unul deosebit, inmormantarea in sine fiind un adevarat eveniment in Bacau.

Tatăl Monicăi Gabor a murit. A fost abandonat de Monica fiica lui?

Emil Gabor, tatăl surorilor Ramona și Monica Gabor, nu o ducea deloc bine. Bărbatul avea probleme de sănătate și a rămas singur de când i-a murit soția. Fetele sunt plecate în străinătate și îi trimiteau bani, dar nu puteau să-l viziteze pe cât de des și-ar fi dorit el.

Emila Gabor abia ieșise din spital și nu a mai consumat alcool de ani de zile.

„Am fost internat la Boli Interne și mi-au găsit mai multe… din cauza accidentului ăla, de acum 10 ani, când mi-a căzut un lemn mare pe spate. Până atunci eram bine și de atunci am avut numai necazuri. Am umblat pe la spital, că mi-a rupt tot în mine. Am splina scoasă, intestinal… mi-a tăiat din el, din stomac la fel, din ficat la fel. Și, normal, dacă am umblat la toate, acum am necazuri, am probleme. Acum sunt mai bine că… m-au sunat fetele, n-am fost chiar singur (de Sărbători – n.r.). A venit Alina (fata cea mare, sora Monicăi și a Ramonei Gabor -n.r.,) pe la mine, ea e în Săucești, a fost și sora mea pe la mine”, a povestit Emil Gabor pentru Ciao.ro.