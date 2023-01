Doliu în sport! Una dintre cele mai promiţătoare luptătoare de MMA a murit în mod misterios, la doar 18 ani

In articol:

O luptătoare de arte marţiale mixte (MMA) s-a stins din viaţă la doar 18 ani. Anunţul a fost făcut chiar de sora sa. Decesul sportivei Victoria Lee este învăluit în mister, pentru că nu se cunoaşte deocamdată cauza morţii sale.

Victoria Lee era considerată una dintre cele mai promiţătoare luptătoare de MMA din lume. Nu a apucat din păcate să urce pe culmile succesului. Sportiva a decedat la doar 18 ani, anunţul fiind făcut chiar de sora sa. Ciudat este că vestea a fost anunţată abia la două săptămâni după deces. În acelaşi timp, nu se cunoaşte nici cauza morţii luptătoarei.

"Pe 26 decembrie 2022, familia noastră a trăit o experiență prin care nicio familie nu ar trebui să treacă vreodată...Este incredibil de dificil să spun acest lucru...Victoria noastră s-a stins din viață.

A plecat prea devreme, iar familia noastră a fost complet devastată de atunci. Ne este dor de ea. Mai mult decât orice pe lumea asta. Familia noastră nu va mai fi niciodată la fel. Viața nu va mai fi niciodată la fel.

Victoria a fost cel mai frumos suflet care a trăit vreodată. A fost cea mai bună surioară din lume. Cea mai bună fiică, cea mai bună nepoată și cea mai bună nașă/ mătușă pentru Ava și Alia.

Victoria Lee [Sursa foto: Facebook Victoria Lee]

Ne lipsești atât de mult, surioară. Mai mult decât ți-ai putea da seama vreodată. Suntem cu toții frânți. Pentru că o bucată din tine a fost în fiecare dintre noi și când ai plecat, acele bucăți au fost smulse din noi. Nu vom mai fi niciodată la fel.

Fiecare lucru mic mă face să mă gândesc la tine. De la razele soarelui, până la apus. Ne-ai învățat să vedem frumusețea în lucrurile simple. Ai fost lumina noastră strălucitoare. Soarele nostru. Și asta nu se va schimba niciodată. Ai fost perfectă în toate privințele. Cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o. Cea mai frumoasă fată, în interior și în exterior.

Te iubim, Victoria. Te iubesc, Sprout. Până la sfârșitul timpului", a scris Angela Lee pe Instagram.

Victoria Lee era neînvinsă în ring

Artele marţiale mixte au pierdut o mare luptătoare. Victoria Lee era considerată viitorul star din MMA. Semnase primul contract încă de la vârsta de 16 ani. De atunci, a luptat de trei ori, câştigând fiecare meci. Înainte să facă pasul la profesionişti, Victoria reuşise să câştige o mulţime de trofee la juniori.

"Sunt distrus de moartea Victoriei Lee. Am întâlnit-o prima dată pe Victoria când avea 11 ani. Am urmărit-o cum a înflorit de-a lungul anilor ca artist marțial și ca ființă umană", a declarat Chatri Sityodtong, directorul One Championship.

