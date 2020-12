Doliu la Poliția Locală din Vaslui! Leonard a murit la doar 45 de ani, infectat cu noul coronavirus

Coronavirus continuă să facă victime de la zi la alta, iar cei dragi sunt luați de lângă familiile lor prea devreme. Leonard Lupu era un angajat cunoscut în instituția în care lucra, el a fost numit și premiat drept „Polițiștul local al anului”. El își desfășura activitatea în special la Serviciul Rutier și era unul dintre cei mai apreciați angajați. În vârstă de doar 45 de ani, Leonard Lupu a fost internat la Terapie Intensivă, după care s-a stins din viață din cauza problemelor apărute în urma infectării cu noul coronavirus.

In articol:

Vestea tragică a fost făcută joi seara, 17 decembrie, de către directorul Poliției Locale, Sorin Catană. „Din nefericire, în seara asta, bravul nostru coleg Lupu Leonard a ales să meargă la ceruri! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis conducerea Poliției Locale.

Pe pagina de Facebook a Poliției Locale din Vaslui a fost postat un mesaj în amintirea îndrăgitului ofițer. „Cu durere în suflet, vă anunțăm că in seara de 17.12.2020, bravul nostru coleg, polițistul local Lupu Leonard Vasile, zis Leo, in vârstă de 45 ani, din cadrul Serviciului circulație a plecat la cele veșnice. Dirijarea traficului rutier, munca pe care o îndrăgea foarte mult, a fost lăsată pe mai departe, in grija colegilor de serviciu. Acest virus nemilos, Covid-19, și-a luat tributul și din rândul Politiei Locale Vaslui. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi dea putere să treacă peste această durere imensă!”, este mesajul transmis de colegii lui Leonard.

Citeste si: Vremea de Crăciun și de Anul Nou. Prognoză meteo ANM, extinsă până în 2021 - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Fotografie folosită în scop ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Bilanț coronavirus, 17 decembrie 2020

Joi, 17 decembrie 2020, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 5.697 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus și 107 de persoane care s-au stins din viață.

„Până astăzi, 17 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 577.446 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 477.139 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 5.697 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, se arată în comunicatul transmis de grupul de Comunicare Strategică. (Citeste si: O nouă tulpină SARS-CoV-2 a apărut în Marea Britanie: ”Am identificat în prezent peste 1.000 de cazuri cu această tulpină ”)