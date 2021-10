Doliu la Puterea dragostei! Daiana Marcu a făcut anunțul trist: „Vreau doar liniște”

In articol:

Momente grele pentru Daiana Marcu, fosta concurentă de la Puterea dragostei sezonul 2. Bruneta a postat în urmă cu puțin timp un mesaj trist pe pagina ei de Instagram. Tânăra și-a anunțat fanii că este în doliu și a menționat faptul că în perioada care urmează își dorește doar liniște.

„În acest moment vreau doar liniște!”, a scris Daiana de la Puterea dragostei, în dreptul unei fotografii care indică doliu. Fosta concurentă și-a schimbat și fotografia de profil, semn că este vorba despre o persoană apropiată sufletului ei. Bruneta își dorește intimitate în aceste momente grele, motiv pentru care a cerut discreție din partea fanilor ei, până la momentul în care va decide să împărtășească prin ce momente dificile trece.

Daiana de la Puterea dragostei este în doliu [Sursa foto: Instagram]

Daiana Marcu a venit în platoul WOWbiz în urmă cu câteva luni de zile, unde anunța că este îndrăgostită și vrea să se căsătorească cu noul ei iubit.

Ea s-a declarat mai fericită decât oricând și s-a gândit deja la primele detalii despre nunta visurilor. Bruneta își dorește ca nașă să îi fie chiar Andreea Pirui, fiind una dintre prietenele ei cele mai bune.

„Mă căsătoresc, am nunta în iunie. Ea o să fie lângă mine, bineînțeles (n.r- Andreea Pirui), dar nu știu ce facem cu nașul. Glumesc, încă nu am stabilit data nunții, dar cu siguranță ea va fi nașa mea. Da, există un bărbat în viața mea, acum sper ca totul să fie bine. Este din București, un băiat normal, nu are treabă cu televiziunea, are 24 de ani, este foarte frumoș, are ochi albaștri, așa cum mi-am dorit eu.

Cred că m-am îndrăgostit. Nu pot să-i dau numele. Ne-am cunoscut pe Internet, pe Instagram. Acum chiar cred în dragostea pe internet. Sunt fericită, chiar foarte fericită sunt”, a dezvăluit Daiana de la Puterea Dragostei, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Daiana de la Puterea dragostei [Sursa foto: Instagram]