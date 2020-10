Eddie Van Halen, chitarist și cofondatorul formației Van Halen

Eddie Van Halen, unul dintre cei mai buni chitariști ai lumii, a murit marți dimineața, după o lungă luptă cu cancerul. Anunțul a fost făcut de fiul său, pe internet.

In articol:

„Tatăl meu, Edward Lodewijk Van Halen, a pierdut lunga şi dificila sa luptă împotriva cancerului în această dimineaţă”, a scris Wolf Van Halen, fiul artistului, pe Twitter. „A fost cel mai bun tată pe care l-aș fi putut avea vreodată”, a mai scris acesta.

Chitaristul a fost diagnosticat cu cancer oral în urmă cu 20 de ani. Eddie Van Halen bănuia că a dezvoltat boala din cauza penelor de chitară din metal, pe care le-a folosit peste două decenii şi pe care obişnuia să le ţină în gură.

„Am folosit pene de metal - din alamă şi cupru - pe care le ţineam mereu în gură, exact acolo unde am dezvoltat cancer la limbă. În plus, practic trăiesc într-un studio de înregistrări care este plin cu energie electromagnetică. Asta e o teorie. Fumam şi luam multe droguri. Dar plămânii mei sunt curaţi. E o teorie a mea, însă medicii spun că este posibil”, declara artistul în 2015, potrivit Agerpres.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

În anul 2000, la puţin timp după ce a fost diagnosticat cu cancer oral, medicii i-au extirpat aproximativ o treime din limbă.

Eddie Van Halen, în timpul unui concert

Eddie Van Halen, chitarist strălucit

Eddie Van Halen a fost considerat unul dintre cei mai buni chitariștii ai lumii. În anul 2007 a intrat în Rock and Roll Hall of Fame.

Artistul s-a născut la Amsterdam în 1955 și s-a mutat în Statele Unite în 1962. După ce 10, el împreună cu fratele său Alex au înființat formația Van Halen împreună cu alți doi artiști. Trupa a spart barierele muzicii rock și a vândut peste 80 de milioane de albume în toată lumea.

Printre elementele sale de originalitate s-a aflat și tapping-ul care constă într-o mișcare specifică a mâinii stângi pe manșa chitarei, în timp ce cu dreapta se execută în mod continuu nota muzicală respectivă.