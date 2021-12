Don Corleone de România nu a fost Fane Spoitoru și nici Nuțu Cămătaru! Cine a fost Gigi Boeru, omul care avea o aripă din magazinul Unirea, pe vremea comuniștilor?

In articol:

La începutul anilor ’90 începea perioada de dominare a lui Fane Spoitoru, cel mai ”comercial” dintre interlopii României din prima perioadă de după Revoluție.

Gigi Boeru, șmecher de pe vremea comuniștilor

Numele acestuia impunea respect iar Spoitoru se lăuda la acea vreme cu relații sus-puse care-i permiteau să stăpânească cu mână de fie Capitala.

Puterea lui Fane Spoitoru nu venea însă doar din faptele și cazierul acestuia ci și datorită prieteniei cu cel despre care se spune că a fost cu adevărat șeful lumii interlope pe vremea comuniștilor. Ce-i drept, la acea vreme, interlopii erau organizați cu totul altfel decât astăzi, într-o societate în care fiecare individ era dator cu un loc de muncă.

Gheorghe Constatinescu, alias Gigi Boeru era considerat ”cel mai șmecher” personaj de pe vremea comuniștilor. Nuțu Cămătaru a vorbit despre acesta în cartea ”Dresor de lei și șmecheri” ca despre adevăratul șef al lui Fane Spoitoru, un om cu mulți bani și relații.

A închiriat Casa Poporului pentru botezul fiicei lui Fane Spoitoru

Nuțu a dezvăluit că Gigi Boeru a fost cel care a închiriat Casa Poporului la celebrul botez al fiicei lui Fane Spoitoru, eveniment la care au participat inclusiv Adrian Năstase și Mădălin Voicu.

„Îl știu de foarte mult timp (pe Fane Spoitoru, n.r.). Am făcut pușcărie împreună pe vremea lu’ Ceașcă. N-a fost decât un executant, până să intru eu de tot. Pe el l-a ținut Gică Constantinescu de îi zice Gică Boeru. Ăsta a avut o aripă din magazinul Unirea înainte de 1989. Era șef de raion, cum ar veni. Apoi s-a apucat de cupru și aluminiu. Făcea bani de îi căra cu sacii, era băiat foarte deștept. Îi plăcea șmecheria și nu era el șmecher, așa că o plătea. Îi ținea pe Fane și pe alți băieți lângă el. I-a și botezat lu’ Fane un copil. A închiriat Casa Poporului pentru asta”, a dezvăluit Nuțu Cămătaru în cartea scrisă de Codin Maticiuc.

Generalul Pitulescu: ”Boeru era adevăratul conducător”

Și generalul Ion Pitulescu, fost șef al Poliției Române, a dezvăluit că Gigi Boeru era omul din spatele lui Fane Spoitoru.

”După eliberare, Fane Spoitoru a devenit liderul recunoscut al țiganilor, deosebit de respectat în rândul acestora, funcție de care au profitat însă adevarații conducători ai etniei, între care și Gigi Boeru, pentru care Fane nu era decât un instrument docil în mâinile lor, cu ajutorul lui rezolvând multe situații dificile. Deși arestat și cercetat, în mai multe rânduri, pentru tentativă de omor, tâlharii și șantaj, Fane Spoitoru a beneficiat, în permanență, de “prietenia” unor politiști cu funcții înalte, de “înțelegerea” unor procurori și de “clemența înduioșătoare” a unor complete de judecată, care l-au pus de mai multe ori in libertate”, a explicat Pitulescu.

Fane Spoitoru: ”Am avut un bar la Olimp împreună cu Gigi Boeru”

Însuși Fane Spoitoru avea să-l evoce pe Gigi Boeru, în singurul interviu pe care l-a acordat vreodată. El a povestit că a cumpărat barul Intercontinental din Olimp, împreună cu acesta.

Fane Spoitoru a fost cel mai cunoscut interlop de după revoluție

”În ianuarie 1992 am preluat Cafeneaua Veche din București, în care am investit bani serioși împreună cu asociații mei, George Niculescu, zis Taca și Paul Cornățeanu. Am mai cumparat 10 autoturisme Dacia, cu care am deschis o linie de taxiuri, am preluat împreuna cu Gheorghe Constantinescu, zis Gigi Boeru, barul Intercontinental din Olimp și am deschis cu Taca o sală de jocuri mecanice. Totul cu banii câștigați în străinătate”, a povestit Fane Spoitoru.

Gigi Boeru a murit în închisoare, la 65 de ani, cu o lună înaintea lui Fane Spoitoru. El fusese condamnat în 2011 la 7 ani de închisoare pentru înșelăciune după ce a încercat să preia cu ajutorul unor firme fantomă proprietatea unei insule de pe Lacul Fundeni.

