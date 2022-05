Dori încă suspină după Flavius! Ce au discutat cei doi după ce a fost eliminată din Casa Iubirii? "Mi-a propus să ne vedem afară" | EXCLUSIV

In articol:

Doriana Burean de la Casa iubirii are 23 de ani și este din Târgu Mureș. A participat în cadrul emisiunii Casa iubirii de la Kanal D, împreună cu sora ei geamănă, Larisa. Dori spunea la începutul competiției că își dorește ca viitorul partener de viață să o respecte, iar gelozia să nu își facă loc în relația lor.

Dori, relație cu Flavius și după emisiune

Blondina se caracteriza ca fiind amuzantă, deschisă la nou, principalul său defect fiind dat de faptul că este încăpățânată.

Dori a avut un parcurs senzațional în casă. A avut o cunoaștere intensă cu Flavius, însă aceasta s-a oprit când tânărul a părăsit casa. Totuși, cei doi au păstrat legătura și în afara competiției, rămânând prieteni. Invitată în emisiunea Culisele Iubirii, moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Dori a dezvăluit care au fost ultimele discuții cu Flavius.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce fostul iubit a confirmat despărțirea: „L-am prins la un party interesant cu domnișoare”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Nu regret sărutul cu Flavius, nici vorbă. Chiar mă bucur că am făcut chestia asta. Pentru că acum nu mai aveam timp. Când eram în casă îmi lipsea, acum de când am ieșit nu mai văd casa și m-am întors la viața mea normală. Noi mai vorbim, am făcut și live. Am ținut legătura și nu se știe. El acum e în India, are și el treaba lui. Nu stau să îl stresez. Dacă ar veni aici, mi-ar plăcea să ne vedem. După ce a fost eliminat din casă mi-a propus să ne vedem afară. Am vorbit pe tema asta, dar nu am acceptat, pentru că eram în emisiune și nu voiam să încalc regulile.", a declarat Dori.

Dori, mesaj pentru sora ei geamănă, Larisa

Dori și-a lăsat sora geamănă, Larisa, în concurs, după ce aceasta a părăsit competiția, în urma eliminării. Blondina era nedespărțită de sora sa, iar cu această ocazie i-a transmis un mesaj.

"Lari trebuia să fie un pic mai tare, pentru că ea oricum a izbucnit în plâns și nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fie chiar așa de greu cum ne-am despărțit, mai ales că nu e cași cum plecam acasă. Mi s-a rupt sufletul când am văzut-o. Dar asta este, trebuie să fie tare și să rămână ea măcar, că poate. Dacă aș fi fost în locul ei, aș fi reacționat la fel. A fost șocant. Nu mă așteptam să plec.", a mărturisit Dori, în platoul WOWbiz.