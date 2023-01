Dorian Popa a primit un cadou de 10.000 de euro! Nu oricine poate primi o asemenea ofertă: „Îmi plătesc ei tot, deplasare și cazare”

In articol:

Dorian Popa a început anul cât se poate de bine. Artistul și-a îndeplinit trei dorințe în doar prima lună a lui 2023. Vedeta a primit un cadou la care mulți nici măcar nu îndrăznesc să viseze, este vorba de 10.000

de euro.

Cadoul primit de Dorian Popa

La începutul săptămânii viitoare Dorian Popa se va bucura de o excursie în Italia. Vedeta va merge în vizită la prima fabrică a unora dintre cele mai dorite mașini. Reprezentanții firmei de mașini sunt cei care îi vor plăti artistului deplasarea și cazarea, suma ajungând undeva la 10.000 de euro.

„Îmi plătesc ei tot, deplasare și cazare. Este un cadou din partea lor, de 10.000 de euro, a reprezentanței, nu primesc orice client, e un pachet prin care îți oferă cadou o vizită la prima fabrică Lamborghini din istorie și dezvelirea mașinii de satinul negru, în primul show Lamborghini”, a declarat Dorian Popa pentru Playtech.

Dorian Popa, proprietarul unei mașini de lux

Cântărețul se va bucura în scurt timp de o nouă mașină de lux pentru care a plătit în avans 20.000 de euro. Pentru a se bucura de o astfel de bijuterie, Dorian a fost nevoit să aștepte jumătate de an, dar acest lucru nu l-a deranjat. Artistul știe deja ce are de gând să facă cu noua sa mașină, să o colanteze și să o facă să semene pentru o perioadă de timp cu celălalt automobile pe care îl deține.

„Nu m-a deranjat că a trebuit să aștept, pentru că am vrut o mașină nouă și am plătit un avans de 20.000 de euro încă de atunci. Am vrut să fie neagră, ca să o pot colanta mai bine. Prima oară va fi kaki, precum jeleul, pentru că vreau să semene cu surioara ei”, a spus vedeta.

Artistul și-a adăugat în cont 290.000 de euro

Încă din prima lună a acestui an, Dorian Popa și-a îmbogățit contul bancar cu încă 290.000 de euro. Suma a venit după ce vedeta a reușit să vândă și cea de-a treia casă din cartierul construit de el. Însă, acesta nu are de gând să cheltuiască absolut nimic din banii obținuți din vânzări, ci are de gând să îi investească.

„Am mai vândut o casă, e a treia din cele șase pe care am dat-o. Prețul unei case e de 200.000 de euro. Mai am un teren pentru încă două vile și mai cumpăr altul de încă patru, tot lângă mine. Vreau să am cartierul meu, să mă împânzească. Azi la 8 dimineața eram deja pe șantier. Încasările trebuie să fie punctul de deblocare pentru o investiție imobiliară grandioasă, nu vreau să cheltui niciun leu din ce iau de acolo, ci să investesc în ceva mai bun. Am în cap să fac un cartier mare…În Domnești nu avem voie să facem blocuri, iar eu nu vreau să plec din Domnești”, a mai dezvăluit artistul.