Dorian Popa a spus-o clar! Acesta este motivul pentru care nu merge cu iubita în vacanțe: „Ea o să plece. Eu nu-mi permit”

Dorian Popa este iubit și apreciat de foarte multe persoane, iar de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, vedeta a reușit să intre în sufletele multor români. Tânărul a muncit din greu pentru a atinge culmile succesului, fapt care i-a și ieșit, fără doar și poate.

Dorian s-a lansat în afacerile imobiliare de curând și are de lucru constant, dar nu și-a neglijat nici cariera muzicală, având mereu evenimente pe care trebuie să le onoreze cu prezența.

Așadar, toate activitățile în care este implicat zilnic îi ocupă tot timpul, motiv pentru care vedeta nici nu se mai gândește la relaxare. Tânărul nu are niciun plan în ceea ce privește un posibil concediu și spune că iubita lui, Babs, va pleca în vacanță, însă fără el, pentru că Dorian nu are deloc timp liber.

„Nu (n.red.: Nu a fost plecat în vreo vacanță). Dar cine are nevoie de vacanțe? (...) E acasă, muncește. Ea o să plece într-o vacanță, pentru că va avea niște timp liber. Însă eu nu-mi permit să fac asta. Deosebirea dintre mine și restul oamenilor care muncesc e că eu tot anul mă plimb prin toate orașele frumoase ale țării. În plus, am concerte și-n Europa. Teoretic, îmi satisfac pofta de călătorie chiar la muncă. Am fost și-n Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Austra. Unde sunt românii noștri, hop și noi…”, a dezvăluit Dorian Popa, pentru Cancan.ro.

Cum se înțelege mama lui Dorian Popa cu Babs

În urmă cu ceva timp, ”mamișor”, așa cum mama lui Dorian Popa este cunoscută de o țară întreagă a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu iubita fiului ei, Babs. Femeia și-ar dori chiar să-i vadă pe cei doi tineri căsătoriți cu acte în regulă, însă acest lucru pare că nu se va întâmpla, potrivit declarațiilor din trecut ale artistului.

Mai mult, mama cântărețului a mai precizat că, deși are doi nepoți din partea celuilalt fiu, aceasta și-ar dori un nepot și din partea Claudiei și a lui Dorian.

„Cu Claudia mă înțeleg foarte bine! Eu spun că sunt o mamă democrată, nu mă amestec în relații, nuu. Să se căsătorească? Păi nici nu am de ce să mai deschid gura. Acum 6-7 ani, s-a proțăpit în fața mea și a spus: mamișor, clar, dacă aștepți să fii soacră mare de la mine ai de așteptat. Ca o mamă cuminte și ascultătoare, am zis bine.(...) Iar după ce s-au născut copiii lui frate-su, tot așa a zis: mamișor, ți-a făcut fii-tu doi copii, îți ajung! Eu tot sper că-i va apuca, totuși, și pe ei să facă un copil. Chiar i-am urat de 1 iunie, când e ziua lui Cheluțu, că-mi doresc și un nepot în două picioare, nu numai în patru”, a declarat mama lui Dorian Popa, pentru Cancan.ro.