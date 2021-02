Dorian Popa are cu ce să se mândrească! Iubita lui, Babs, arată incredibil. Recent aceasta și-a făcut o nouă intervenție estetică

In articol:

Babs, pe numele ei adevărat Claudia Iosiv, formează un cuplu de mai ult timp cu celebrul artist Dorian Popa. Femeia arată incredibil, iar formele voluptoase și trăsăturile fine și delicate și le întreține atât în sala de fitness, cât și în cabinetul medicului estetician.

De-a lungul timpului, aceasta a suferit mai multe intervenții, însă făcute cu măsură, iar asta se poate vedea în pozele de pe contul său de Instagram, unde postează regulat pentru fani.

Aceasta a recunoscut fără ascunzișuri că are destul de multe intervenții și nu vrea să se oprească aici, iar de curând și-a mai făcut o programere la medicul estetician pentru o nouă intervenție. Iată despre ce este vorba și cum arată în prezent!

Babs, clientă fidelă a medicului estetician: „ Am implanturi mamare de vreo 16 ani”

Iubita lui Dorian Popa este genul de femeie care spune lucrurilor pe nume. Recent, aceasta le-a mărturisit fanilor, fără vreo rușine, că are mai multe operații estetice și din punctul ei de vedere asta nu ar trebui să fie o problemă, pentru că fiecare om este liber să facă ceea ce vrea și ce-l face fericit.

„Da, am operații estetice și sunt de părere că întotdeauna trebuie să faci ceea ce te face pe tine fericită și dacă vrei să schimbi ceva și-l poți îmbunătăți, de ce nu? Am implanturi mamare de vreo 16 ani. Nu am avut nicio problemă, nu am de gând să le schimb decât dacă va fi nevoie, dacă se va întâmpla Doamne ferește ceva sau necesită”, spunea Claudia Iosif.

La ce intervenție nouă a apelat iubita lui Dorin Popa

De curând, aceasta

și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că urmeaz să-și facă o nouă intervenție. Claudia Iosif și-a dorit să scape de liniile fine de la gât și fără a sta prea mult pe gânduri s-a programat la medicul estetician pentru procedura de înfrumusețare.

„O să urmeze să-mi fac aceste linii, care s-au format de la statul cu capul în telefon, altfel nu-mi explic. Nu mă deranjează foarte tare, dar nici nu aș vrea să se adâncească”, spunea aceasta pe rețelele de socializare.

Zis și făcut! În urmăc cu câteva ore, iubita lui Dorian Popa s-a filmat de pe patul medicului estetician, în timp ce procedura era în plină defășurare, alături de mesajul: „Ridurile de pe gât să dispară! Nicio durere”.

