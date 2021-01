Dorian Popa are probleme cu bolidul în valoare de 100 000 de euro. Ce a pățit artistul: "E penibil, s-a stricat la 12 000 de kilometri!"

In articol:

Dorian Popa are probleme cu bolidul în valoare de 100 000 de euro. Cântărețul a povesit în ultimul vlog că mașina pe care a dat 100 000 de euro s-a defectat.

Dorian Popa a povestit pe vlog cum mașina i-a făcut probleme, deși are doar 12.000 de kilometri la bord.

"Nu pot să cred, am început bine ziua, totul mergea bine, nu se întâmplă nimic și uite-l pe dușmanul ăsta de bloc motor cum s-a aprins acolo. Am încercat să caut, dar n-ai ce să găsești. Când se aprinde blocul motor sunt nșpe mii de motive. Mi-au zis și de la Mercedes că n-am ce să fac, trebuie să mă duc acolo. Are 12 000 de kilometri, s-a stricat la 12 000 de kilometri, mi se pare penal. Credeam că e de la suportul de număr, că l-am schimbat. Ce să mai? Nu e, tehnologie multă, senzori mulți, probleme multe", a povestit Dorian Popa pe vlog.

Cântărețul a mers la service și s-a dovedit că mașina necesita o simplă resoftare a motorului.

"O simplă resoftare a motorului, nu se mai aprinde nimic în borduleț! Am terminat!", a conchis Dorian Popa.

Dorian Popa are o mașină nou nouță

Dorian Popa și-a achiziționat în vara anului trecut o mașină nouă.

Artistul a mărturisit în urmă cu ceva timp că este prima sa mașină cumpărată de nouă.

”Este un Mercedes GLE 53 AMG. Ce mă bucură cel mai mult e că Doamne Doamne m-a ajutat să îmi iau o mașina AMG, care este altceva decât un Mercedes nomal. Cei pasionați știu. Este superbă, iarăși trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o cumpăr de nouă. Este prima mașină nouă cumpărată de mine prin forța și munca mea. Este senzațională, a costat 120.000 de euro, nu este niciun secret. Mă bucur foarte mult de ea și pentru că e o mașină atât de frumoasă și pentru că brandul este unul atât de puternic, am mai luat încă un Mercedes decapotabil și pentru Babs (n.r. iubita lui, Claudia Iosif), și una pentru Mamișor, pentru că vreau să știu că toată lumea este motorizată și că toată lumea și-a îndeplinit câte un vis atâta timp cât eu sunt în viață și alături de familia mea.”, povestea Dorian cu ceva timp în urmă.