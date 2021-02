Dorian Popa, în lacrimi după moartea polițistului motociclist! Cei doi erau prieteni apropiați: ”Ești cu mine aici”

In articol:

Un polițist în vârstă de 30 de ani de la Brigada Rutieră și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic. Bărbatul s-a stins din viață, în urma unui accident rutier. Incidentul a avut loc seara trecută în fața Palatului Parlamentului din Capitală. Din primele informații, un autoturism care circula pe bd.

Libertății dinspre bd. Unirii a intrat în coliziune cu victima. În urma evenimentului rutier, polițistul a decedat pe loc. Potrivit surselor, Ionuț Negrilă făcea parte din Brigada Rutieră de 10 ani.

Vestea morții a fost un șoc pentru cei care l-au cunoscut. Printre cei care au vărsat lacrimi de durere se află și Dorian Popa. Cunoscutul artist a postat pe conturile sociale un mesaj emoționant, fiind vizibil afectat de moartea polițistului. Dorian Popa susține că amicul său l-a ajutat și l-a învățat să devină un șofer mai responsabil.

„Oriunde te-a dus Dumnezeu, tot al nostru rămâi. Harnic și frumos și extrem de bun profesionist. Te iubesc. Este pentru unul dintre puținii prieteni adevărați pe care îi am, pentru un polițist adevărat, pentru un polițist dedicat, pentru un polițist medaliat, pentur un proeten polițist care m-a învățat să nu mai fiu dobitoc la volan. Te iubesc Negrilă, ești cu mine aici”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

Dorian Popa, sfâșiat de durere [Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa a transmis un mesaj emoționant[Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa, drama neștiută a vieții lui!

Deși fanii îl văd mereu cu zâmbetul pe buze, în spatele acelui zâmbet se ascunde o dramă. Încă din copilărie, Dorian Popa s-a confruntat cu probleme în familie. Mai exact, pe vremea când era doar un copil, părinții lui au divorțat, iar acest lucru l-a afectat extrem de mult. Din spusele sale, tatăl său a fost cel care a vrut să-l îndepărteze de mama sa.

„ El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a declarat Dorian Popa, în urmă cu ceva timp.