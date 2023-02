Dorian Popa, în lacrimi într-un avion. Artistul a postat imaginile pe rețelele de socializare: ,,Plâng singur ca nebunul”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Artistul a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicate adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani. Recent, artistul a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apărea cu lacrimi în ochi.

Dorian Popa, în lacrimi într-un avion

Dorian Popa este foarte activ pe rețelele de socializare, loc unde încearcă să țină legătura cu fanii săi cât mai mult posibil și să îi țină pe aceștia la curent cu lucrurile ce i se întâmplă în viața de zi cu zi. Cei care îl urmăresc sunt obișnuiți să îl vadă pe artist cu zâmbetul pe buze și gata să facă tot felul de glume, dar de această dată au fost de-a dreptul surprinși.

În timp ce se afla într-un avion în drum spre Helsinki, el a postat în mediul online un videoclip în care apare cu lacrimi în ochi. Se pare că motivul principal pentru care cântărețul a ajuns într-o astfel de stare este un film la care acesta se uita în avion.

,,Băi fraților, mă uit la un film și de 20 de minute plâng singur ca nebunul”, a spus artistul pe pagina sa de Instagram.

De ce s-a apucat Dorian Popa de sală?

Dorian Popa nu a arătat întotdeauna la fel de bine cum arată acum, iar totul se datorează programului de sală pe care îl are. Cântărețul a mărturisit că în clasa a noua a avut parte de foarte mult bullying, iar faptul că se râdea de el l-a ambiționat să își schimbe aspectul fizic prin sport.

„Deci, așa arătam în clasa a 9-a. Aveam 50 de kg. Stai să vezi că de mic am trăit lucruri dificile. Hate-ul exista încă de pe atunci. Bullying, dar cine știa ce este bullying când eram eu a noua. Au zis, cum să câștige mă, asta, Mr. Boboc, e vrăjeală că e frate-su mai mare și se cunoaște cu ăia mai mari, că nu are cum să câștige slăbănogul ăla. «Slăbănogul», am zis eu în gândul meu și aici m-am apucat de sală. Ca să vezi ce înseamnă dintr-o chestie relativ nasoală. Că îți dai seama, atunci în a 9-a m-a afectat puțin, adică așa prostălău eram, nu meritam să câștig”, a declarat Dorian Popa în cadrul unei emisiuni.