Dorian Popa, pregătit de o nouă intervenție estetică! Artistul este nerăbdător să vadă rezultatul

In articol:

Dorian Popa este tânăr și neliniștit! Nu stă nicio secundă degeaba și în permanență se gândește care să fie următorul pas. De data aceasta nu mai este vorba despre nicio investiție, ci despre o îmbunătățirea a aspectului fizic, pentru că artistul va ajunge din nou pe mâinile medicilor pentru implant de păr.

Își dorește să aibă o podoabă capilară mai bogată, dar și mai multe fire în barbă.

Dorian Popa nu se află la prima intervenție de acest fel. În trecut, artistul și-a implantat păr în zona frunții, așa că de data aceasta își dorește să se ocupe și de zonele în care pentru moment nu a intervenit medicu.

Citeste si: „Am crezut că mor” Dorian Popa, implicat într-un accident rutier, în drum spre concert. Artistul, primele declarații după incident

Dorian Popa, din nou pe masa de operație pentru implant de păr

Intervenția va avea loc în ianuarie 2023. Este nerăbdător și abia așteaptă să vadă rezultatul final. Dorian Popa își va implanta fire în scalp, dar și în barbă, pentru a avea forma dreaptă pe care el și-o dorește.

Citeste si: „Există niște motive” Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Am stabilit primul implant de scalp, eu până acum nu am avut pe cam implantate fire de păr, ci doar pe frunte, și pe barbă. O să mai umplu și pe obraz, că acesta nu mă satisface pe mine foarte mult”, a

zis Dorian Popa.

Dorian Popa este omul schimbărilor și nu ezită nicio secundă atunci când își dorește să-și îmbunătățească aspectul fizic. În ciuda faptului că nu toți fanii lui sunt de acord cu alegerile pe care le face când vine vorba de operații estetice, artistul continuă să facă ceea ce îl ajută să se simtă din ce în ce mai bine în propria piele.

Și de această dată, va fi necesar ca Dorian Popa să se tundă scurt pentru când va ajunge pe masa de operație.

Citeste si: Dorian Popa, sfaturi din Biblie pentru fanii veniți să-și asculte muzica. Ce mesaj le-a transmis artistul tinerilor din Slatina: ”Să îl țineți pe Dumnezeu în suflet”

Dorian Popa se teme să-și opereze nasul

Dorian Popa consideră că nasul său nu este unul prea „arătos”, însă nici nu își dorește să ajungă pe masa medicului estetician pentru a-i schimba forma. Artistul se teme ca nu cumva rezultatul să fie mult prea feminin, iar atunci, pus în fața faptului împlinit, să nu mai poată face nimeni pentru a îndrepta situația. Având în vedere acest lucru, artistul preferă să rămână la fel cu nasul său.

„Am multe imperfecțiuni, dar cea mai mare imperfecțiune vizibilă este nasul. Însă nu o schimb pentru că acolo e farmecul meu, ci pentru că îmi e teamă că rezultatul de după operație va fi mai nasol decât ce am acum, și anume un nas prea frumos. Am zis: decât frumușelul Dorian Popa, mai bine Dorian Popa cu nasul mare! Dinții îi aveam foarte frumoși – lumea știe acest lucru despre mine, pentru că nu sunt prezent în spațiul media de ieri, de azi –, însă nu aveau culoarea pe care mi-o doream și am descoperit că albirile sunt foarte dureroase și extrem de nocive. Atunci am zis că, din moment ce a apărut tehnologia fațetării dinților, eu vreau! Și mi-am făcut. Cam asta este tot”, a spus Dorian Popa.