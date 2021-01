Dorian Popa, strigăt de ajutor pe internet! Ce a pățit artistul: „A fost diagnosticată cu leucemie”

Artistul Dorian Popa face un apel disperat pe internet.

Dorian Popa începe anul 2021 cu o faptă bună și face un apel pe internet. Artistul a dovedit în repetate rânduri că este un om inimos, iar acum dovedește încă o dată acest lucru prin fapta sa.

Totul a început când o fostă colegă de-ale sale din facultate, pe nume Alexandra, i-a scris pe conturile de socializare că are nevoie de ajutor după ce a fost diagnosticată cu leucemie.

Tânăra are nevoie urgentă de sânge, iar Dorian Popa a reacționat prompt la rugămintea ei.

Artistul nu a stat pe gânduri și a postat un mesaj prin care își roagă fanii să doneze sânge pentru Alexandra. Dorian Popa recunoaște că nu obișnuiește să le ceară astfel de lucruri urmăritorilor săi, însă de această dată își dorește să facă tot ce poate pentru a o ajuta pe tânără.

„Alexandra a fost diagnosticată cu leucemie. Are mare nevoie de sânge. Trebuie doar să vă prezentați la Centrul de Transfuzii de pe strada Constantin Caracas din București, să donați și să specificați: Donez Ilie Petruța Alexandra, Institutul de Hematologie Fundeni”, e mesajul primit de Dorian Popa, pe care l-a transmis mai departe.

Mai mult, artistul își îndeamnă fanii să facă prima faptă bună pe anul acesta și să o ajute pe Alexandra. „În mod normal nu fac chestii de genul, pentru că știu că sunt șanse mici de feedback. Este vorba despre o colegă de la facultate. Are 23 de ani și un băiețel de 2 ani și are nevoie urgență de sânge. Haideți sa începem 2021 ca la carte și să întindem o mână de ajutor!”, le-a spus artistul fanilor săi de pe Instagram!

Dorian Popa nu a mers la înmormântarea tatălui său

Artistul a povestit faptul că tatăl lui a fost cel care a vrut să-l îndepărteze de mama lui. Tatăl lui i-a propus lui Dorian să-i cumpere o mașină, cu o singură condiție. Și anume, să nu mai vorbească deloc cu femeia care i-a dat viață. Atunci, Dorian a decis să

rupă orice legătură cu tatăl lui și să-i înapoieze autoturismul.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a declarat Dorian Popa, în urmă cu ceva timp.

Celebrul artist nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa tatălui său. Dorian a explicat faptul că acesta nu a ajutat cu nimic la creșterea lui și a fratelui său. „Tata nu a vrut să colaboreze cu nimic la creșterea noastră, dar ne-am descurcat. S-a chinuit mama cu noi, dar a reușit. Mama e profesoară de canto, lucrează cu liceenii și de asta s-a descurcat cu noi. Mama ne mai trăgea de urechi, de păr, când vedea că sărim calul și a fost bine. O mai supăr și acum la 2-3 săptămâni. Sunt destul de amețit!”, a spus artistul, la Antena Stars.