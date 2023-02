Dorian Popa va ajunge pe masa de operații. Artistul a spus totul despre problemele cu care se confruntă: ,,S-au rupt 3 dintre cele 4 ligamente”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Artistul a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicate adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani. Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate după ce a căzut pe gheață.

Dorian Popa urmează să fie operat

Artistul Dorian Popa [Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa trece prin momente destul de grele după ce a căzut pe gheață. Dacă la început a crezut că este vorba doar despre o simplă căzătură și spera ca totul să fie bine, acum lucrurile s-au înrăutățit. Artistul nu a mai putut sta liniștit, așa că a luat imediat legătura cu un medic pentru a merge la un consult și pentru a vedea despre ce este vorba.

„Niște probleme mai serioase decât mă așteptam eu! Am sperat să fie doar o banală căzătură pe gheață, deși șocul pe care l-am simțit, și din felul în care am simțit că mi-a sărit genunchiul, din poziție, mă cam convingea că nu o să fie tocmai lejer. Am sperat, pentru că așa este omul, speră până în ultimul moment. Însă domnul doctor a fost un dulce, și și-a făcut un pic de timp după cele 7 operații, pentru că i-am spus că nu am pace (n.r. să aștept) până astăzi”, a declarat cântărețul, potrivit antenastars.ro.

Când este programat Dorian Popa pentru a face operația?

Solistul a făcut toate consultațiile de care era nevoie, inclusiv un RMN. Din păcate, veștile medicului nu au fost unele bune, acesta spunându-i lui Dorian Popa că are trei dintre cele patru ligamente rupte, iar pe lângă asta mai are și un menisc spart. Pe 8 martie artistul urmează să fie operat, iar recuperarea va dura o perioadă. Cu toate acestea, el nu este deloc speriat, deoarece în urmă cu patru ani a mai avut probleme cu genunchiul stâng.

„M-a consultat la 5 după amiaza, am fost repede, mi-a făcut un RMN, seara la 10 m-a consultat domnul doctor și mi-a zis că este nasol. Pe 8 martie sunt programat la operație. S-au rupt 3 dintre cele 4 ligamente și s-a spart un menisc. Nu mă sperie că am avut și genunchiul stâng acum 4 ani ”, a mai adăugat cântărețul.