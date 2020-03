Regele romilor, Dorin Coabă, e devastat după ce a aflat că doi prieteni dragi, pastori, au încetat din viață. ”Momente grele un lider International al Romilor a trecut la Domnul. Dolfi ai lasat un gol imens in inimele noastre.Nu pot sa cred ca intro zi am primit vestea ca doi oameni ai credintei nu mai sunt intre noi. Ne rugam pentru familie si comunitatea romilor care este in suferinta.Ai mila Doamne de toti.”, a anunțat prima dată Cioabă.

Apoi, Dorin Cioabă a dezvăluit și numele celui de-al doilea dispărut. ”Fratele Viorel Candreanu a plecat la Domnul,si a lasat in inimile noastre tristete.In luna Decembrie a fost si a slujit la Biserica Filadelfia iar predica lui a umplut de bucurie pe toti cei prezenti.”, a încheiat trist regele romilor.