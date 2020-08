Dorin Cioabă s-a vindecat de Covid-19!

Dorin Cioabă a fost diagnosticat cu două săptămâni în urmă cu noul coronavirus. Și soția sa, Sighişoara Cioabă a fost depistată pozitiv. Cei doi au fost internați timp de două zile la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, după care au fost trimiși acasă, în izolare. Se pare că la momentul actual ei au reușit să se vindece de noul coronavirus.

In articol:

Citeste si: Ilinca Vandici vorbește despre căsnicia ei! Cum reușește prezentatoarea de televiziune să păstreze pasiunea în cuplu

Citeste si: Vărul lui Emi Pian, atac devastator la Jador! George Pian: ”O să mori de la atâta faimă! Tu nu ai pic de rușine”! De unde a plecat scandalul?

Citeste si: O asistentă a pierdut lupta cu virusul! Cadrul medical s-a infectat cu coronavirus după focarul de la secția de Chirurgie a SJU Slatina!

Citeste si: Florin Salam, lovit de o mare nenorocire după ce a cântat la priveghiul lui Emi Pian - evz.ro

Regele a fost mers la biserică să se roage pentru sănătatea lui, dar și pentru cea a familiei și i-a îndemnat pe oamenii prezenți să poarte mască de protecție și să-și dezinfecteze mâinile de câte ori este nevoie.

“Toată lumea a venit cu mască. Toată lumea a folosit dezinfectanţi. (...) Le-am zis: ”Vă rog să păstraţi distanţa”. Le-am aşezat scaunele la anumită distanţă. Să îşi pună masca. Chiar dacă nu ştiu că am fost bolnav, le-am zis că trebuie să ne protejăm. Şi mie îmi e frică după câte am trecut. Acum nu le mai accept să stea acolo fără mască. Şi eu am predicat cu mască, ca să le dau un exemplu”, a declarat luni Dorin Cioabă.

De asemenea, Dorin Cioabă a ținut să le mai precizeze oamenilor că acest virus este unul destul de periculos și trebuie să fie atenți la starea lor de sănătate. El a mai declarat faptul că a avut o formă mai ușoară, iar din acest motiv s-a putut vindeca mai repede.