Dorința ascunsă a lui Jean de la Craiova! Artistul și-a imaginat de multe ori că se va reprofila, iar domeniul nu are nicio legătură cu muzica: "Să fie 7-8 doamne mai în vârstă"

Jean de la Craiova este printre cei mai iubiți și apreciați cântăreți din țara noastră. Piesele lui artistului ajung în scurt timp adevărate hit-uri.

Jean de la Craiova visează să devină ginecolog

De fiecare dată când apare, Jean de la Craiova este tot timpul cu zâmbetul pe buze.

Jean de la Craiova este iubit și pentru simțul umorului dezvoltat și carisma sa. Invitat în emisiunea Duet, a decis că trebuie să emane doar voie bună și veselie. Astfel, a făcut un exercițiu de imaginație, cum ar fi fost să fi avut altă meserie. A încercat mai multe variante, dar una dintre ele a lăsat-o mască pe Alexandra Ungureanu. Nu te-ai fi așteptata ca artistul să spună una ca asta.

"Închipuie-ți tu...Jean de la Craiova, doctor ginecolog, nu de oricare. Ăla pe creier nu merge că fac rele. Eu într-un halat alb, cu stetoscopul la gât, frumos, cu ochelari subțiri, să fie 7-8 doamne mai în vârstă, să stea la rând și să strig 'Următoarea'. Să intre ușor și să o pui și eu să mă bag sub șorțul ei, să strig și să nu mai vină ecoul. Nu am ce căuta la medicină, nu mă ajută corpul.", a declarat Jean de la Craiova.

Jean de la Craiova, amintiri de la mormântul lui Chuck Norris

Acum mulți ani, o filmare cu Jean cântând la mormântul lui Chuck Norris a făcut înconjurul internetului. Cântărețul și-a adus aminte de acel moment și cum a ajuns să interpreteze mai multe piese la căpătâiul regretatului actor.

"De când am cântat la mormântul lui Bruce Lee, a ieșit spiritul din el și a intrat în colegii ăștia ai mei. Am dereglat ceva, ceva s-a întâmplat. A fost acum 8 ani. Eu m-am dus pentru că, nimeni nu știe câte cotoare de mătură am tăiat să-mi fac nunceag. La el la mormânt, am zis să îi cânt două vorbe. Și am început: Dădea bine cu piciorul și-l cunoștea tot poporul/ Nu e vorbă, nu e vis, s-a bătut cu Chuck Norris.", a mai povestit Jean de la Craiova.

Jean de la Craiova va pleca în Australia

Jean de la Craiova a mărturisit că există un loc unde vrea neapărat să ajungă și a și planificat deja. Este vorba despre Australia și va fi însoțit de Ionuț Dolănescu. Artistul a adăugat și faptul că nu merge în vacanță, ci mai mult cu treabă, iar odihna nu prea există.

"Îmi doresc să merg în Australia. O să merg cu Ionuț Dolănescu. Am așa o chestie să mă bat cu un cangur. Vreau să mănânc o friptură de capricorn. Unde merg e mai mult cu treabă. Nu prea am vacanțe. Când merg, merg cu familia câteva zile, undeva să nu mă obosesc. Aș merge și în Bali, dar vii turbat de acolo.", a mărturisit Jean de la Craiova, la Duet.

