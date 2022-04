„Dorm și acum cu păpușile de la tata” Oana Sîrbu, declarații sfâșietoare după ce a rămas orfană de ambii părinți în doar doi ani

In articol:

Oana Sîrbu a trecut prin momente extrem de grele în ultimii doi ani, după ce ambii săi părinți au decis că este momentul să părăsească această lume. Artista încă suferă după marea pierdere, însă găsește puterea să se reechilibreze relaxându-se și detașântu-se pe cât posibil.

Cele mai dragi persoane din viața ei s-au stins din viață la scurt timp distanță una de cealaltă. În urmă cu doi ani, Oana Sîrbu i-a spus adio mamei sale, iar, în urmă cu doar circa 5 luni, în luna decembrie a anului 2021, actrița s-a despărțit definitiv și de tatăl său.

Oana Sîrbu: „Toate păpușile aduse de tata le păstrez”

În cadrul unui interviu, Oana Sîrbu a vorbit despre cele mai dragi amintiri legate de părinții ei. Artista a mărturisit că nu poate decide care amintiri sunt cele mai frumoase, pentru că are foarte multe, însă a amintin momentele în care tatăl ei se întorcea din turnee și o răsfăța cu fel și fel de bunătăți din alte țări, care la noi erau inexistente.

Toate amintirile cu părinții mei îmi sunt foarte dragi. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care tatăl meu venea din turnee și îmi aducea cadouri. El pleca foarte des în multe țări. Din țările Orientale primeam lucruri care nu se găseau pe vremuri: banane, halva, caju, smochine, curmale. Îmi aducea blugi, tot felul de păpuși din Rusia, Turcia, dorm și acum cu ele!

Am păpuși de când aveam opt luni. O păstrez pe Doinița, dar pe Laura o am de când aveam opt luni, de la botez. Bunica i-a făcut rochițe și păstrez și rochițele. Toate păpușile aduse de tata le păstrez. Din păcate, nu am o fetiță să i le dau ei, am un băiețel.

Dar le păstrez pentru mine și le scot de acolo mai cu seamă când caut și găsesc fotografii de când eram copil. Unchiul meu era fotograf amator și am mii de fotografii de când eram copil”, a declarat Oana Sîrbu, conform Click.

Cum reușește Oana Sîrbu să se relaxeze?

De asemenea, Oana Sîrbu a dezvăluit cum reușește să facă față acestor momente triste din viața ei. Se pare că masajul o ajută să se detensioneze și să se relaxeze profund. Actrița obișnuiește să meargă la masaj în fecare săptămână, fiind obiceiul căruia îi este fidelă încă din perioada liceului.

De obicei prefer să fac masaje. Proceduri estetice nu prea fac că nu am răbdare. Dar masajele mă ajută. Fac masaje corporale din clasa a 9-a, de când eram în liceu.

Mă ajută foarte tare la detașare și la liniștire. Prefer orice tip de masaj, îmi găsesc timp și de două ori pe săptămână fac masaj. Peste tot unde am fost în lume am dispus de câte două ore de masaj. Mai curând mă echilibrez energetic, spiritual cu o dietă. Sunt atentă la ce mănânc. Și un pic de sport și un pic de mișcare în aer liber.

Cred că, încet-încet, ne dă Cineva o putere extraordinară ca să putem trece peste lucrurile astea triste. Cred că forța stă și în noi, în mobilizare, în oamenii dragi pe care îi întâlnim, ne găsim un echilibru în copilul din noi, în copilul pe care, dacă se întâmplă să fim părinți, îl avem. Asta nu ne lasă să fim prea multă vreme triști. Pe de altă parte, lumea își urmează cursul ei, noi suntem așa, într-un fel de trecere pe aici către alte lumi”, a spus Oana Sîrbu, conform aceleiași surse.