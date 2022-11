Doru Gușman a vorbit cu familia lui Petrică Mîțu Stoian, înainte de parastas. Ce i-au cerut surorile artistului: "Nu au vrut decât un..."

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a fost comemorat așa cum se cuvine la un an de la deces. Surorile artistului și impresarul acestuia au organizat două parastase, unul la Isverna și altul la Craiova, acolo unde solistul a trăit în ultimii ani din viață.

Despre pregătirile făcute, dar și despre cum a împărțit lucrurile rămase de la Petrică Mîțu Stoian a vorbit chiar Doru Gușman într-un interviu recent, pentru ego.ro

Doru Gușman i-a făcut parastas separat lui Petrică Mîțu Stoian

Cum relația dintre Doru Gușman și surorile lui Petrică Mîțu Stoian a fost destul de tensionată după moartea artistului, bărbatul a decis să-i facă un parastas separat bunului său prieten. Impresarul nu a dorit să organizeze, însă, pomana acasă, ci a ales să ducă totul la un azil de bătrâni: "Dimineață am mers la biserică, unde preotul a sfințit lucrurile și coliva, apoi, la cimitir, ca să duc flori și lumânări. Spre deosebire de alte dăți, când făceam pomana acasă, de data aceasta am încărcat toată mâncarea caldă din oale și din tuci, calculată pentru 350 de persoane, și am dus-o la azilul de lângă spitalul din Craiova. Am pregătit câte 3 sarmale pentru fiecare persoană, dar și pilaf cu carne, cozonac, colac, colivă, apă, prăjiturele, suc.", a povestit Doru Gușman, pentru ego.ro.

Ce i-au cerut surorile lui Petrică Mîțu Stoian impresarului, după moartea artistului?

Doru Gușman a mărturisit și ce rugăminte au avut la el surorile lui Petrică Mîțu Stoian, după ce artistul s-a stins din viață. Impresarul a povestit că familia cântărețului și-a dorit să aibă unul dintre costumele populare ale acestuia, pentru a-l expune într-un muzeu memorial: "Petrică a stat 16 ani în casa mea. Surorile lui nu au vrut decât un costum popular, pe care o să-l expună unde îi vor face muzeu. Am vorbit și cu nepoata lui, Cristina, m-a întrebat dacă mai am un costum civil, ca să-l dea cuiva de pomană, îi dau, căci au rămas mai multe.

Nu arunc nimic. La noi se face parastas la fiecare șase luni, până la șapte ani, așa că am lucruri pentru toate aceste pomeni. Surorilor lui le-am tot dat ce au cerut, jumătate din ce a rămas.", a mai spus Doru Gușman, pentru sursa citată.

