Eduard Manolache

Clanul Manolache lovește din nou: ieri, un tânăr a mers la Poliție pentru a depune plângere pe numele avocatului Eduard Manolache, cât și pe numele fratelui său, Matei Manolache. Băiatul ar fi fost bătut și tăiat pe parcursul serii de sâmbătă spre dumincă, atunci când se afla la o petrecere privată.

In articol:

Astfel, în urma plângerii depuse de tânăr, două dosare au fost deschise pe numele celor doi atacatori: unul ce vizează tulburarea ordinii și liniștii publice, iar celălalt pentru lovire sau alte violențe.

„În cauză au fost deschise două doare penale. Unul este deschis sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte viotențe, iar altul pentru tulburarea liniștii și ordinii publice”, este mesajul reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Totul a început în noaptea de sâmbătă spre duminică: doi dintre băieții lui Mircea Manolache, Matei și Eduard, ar fi organizat o petrecere pe un teren aflat în pădurea Păun. Cei doi frați au organizat evenimentul cu ajutorul lui Dănuț Caraiman, care se pare că este proprietarul terenului. Cei trei au improvizat un „club”, gata să petreacă. Nu toate au decurs cum trebuia, pentru că, la uun moment dat pe parcursul nopții, avocatul Eduard Maloache a contactat numărul de urgență 112, specificând faptul că are nevoie de ajutor: bărbatul le-a spus oficialilor că se află la o petrecere unde ar fi izbucnit un scandal.

Mai multe echipe de polițiști de la Secțiile 5 și 6 au plecat spre pădurea Păun, unde au descoperit un grup de 10 tineri, iar la o distanță de 50 de metri, un alt grup, de această dată format din 3 persoane. Cei trei din urmă erau chiar Eduard, Matei și Dănuț Caraiman.

Cei din urmă le-au explicat polițiștilor că a avut loc o încăierare generală, o bătaie între mai mulți, însă un tânăr care susține că a fost agresat de cei trei a făcut o cu totul altă declarație:

„Acum, cu virusul, cluburile se închid la 12-1. Am auzit că este o petrecere în Păun, dar nu am știut cine organizează și ce este acolo. Am intrat acolo, Matei Manolache a venit la mine și mi-a spus să plec. Apoi, la câteva secunde, a ajuns și Eduard Manolache lângă mine și a început să mă lovească. Nu am avut ce să fac, Matei mi-a dat cu o sticlă în cap”, a poestit tânărul agresat, citat de BZI. Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Matei Manolache

Alți tineri care au aasistat la scenele de violență au venit în sprijinul tânărului atacat, explicând că cei doi frați ar fi avut cuțite asupra lor.

„Am câteva tăieturi și geaca tăiată, sunt tăiat și pe piept. Eduard mi-a zis că el e șmecher, că nu face pușcărie”, a continuat tânărul agresat.

Ba mai mult, se speculează faptul că Eduard ar fi spus, în gura mare și de față cu toți petrecăreții, că el și familia lui nu pot păți nimic, pentru că el este avocat.

Scandalurile familiei Manolache: poliția ieșeană îi cunoaște destul de bine pe toți membrii

Deși acum îl vedem pe Ștefan Malocahe trăindu-și viața liniștit, alături de iubita sa și viitorul lor copil cu care aceasta este însărcinată, nu în urmă cu mulți ani, „prințișorul taxiurilor” făcea ravagii, la propriu, prin cluburile de lux din Capitala Moldovei.

În urmă cu sașe ani, în anul 2014, Ștefan Manolache s-a ales cu închisoare timp de un an, cu suspendare însă, după ce a făcut un gest complet necugetat: nu este clar ce s-a petrecut, însă totul a pornit de la o înjurătură. Ștefan Manolache a început să amenințe un taximetrist, iar pentru a se face înțeles, a scos un pistol cu bile. Șoferul a încercat să se aprere cu un spray lacrimogen, însă acela a fost momentul când Ștefan l-a împușcat pe taximetrist în piept.

Se pare că tânărul nu s-a ținut departe de nelegiuiri, acesta fiind cercetat și în dosarul nr. 53/D/2017, unde este pus sub acuzația de trafic de droguri. Până cu doi ani în urmă, Ștefan Manolache s-a aflat sub control judiciar, măsură ulterior ridicată de către magistrații Tribunalului Iași. Alte gesturi „notabile” ale tânărului: a intrat, aproape in totalitate cu mașina într-un club, s-a dezbrăcat într-o frizerie și a fost acuzat de fosta sa iubită că a sechestrat-o, notează BZI.

Mircea Manolache, trimis în judecată pentru că a bătut o femeie

Mircea Manolache a fost judecatpentru că a bătut o femeia în propriul său service! În anul 2017, Laura S. a făcut o vizită service-ului, pentru că dorea să-i fie vopsită bara din spate a mașinii. Femeia ar fi fost amânată timp de mai multe săptămâni, ulerior mergând la fața locului pentru mai mult explicații. Se pare că atunci când și-a văzut mașina, autovehiculul era desfăcut în bucăți, deși femeia dorise o simplă vopsire. Cerând dexplicații, angajații au ridicat din umeri, moment în care a intervenit Mircea Manolache.

Laura S. ar fi încercat să-l filmeze, deoarece discuția dintre cei doi nu a fost deloc calmă, moment în care bărbatul s-a enervat, a încercat să-i dea peste telefon, și a zgâriat-o și lovit-o în cap.

Înainte de anul 2017, cu un an inainte, Mircea Manolache s-a confruntat cu o altă acuzare gravă: acesta ar fi lovit cu mașina un polițist care l-ar fi oprit pentru că a intrat cu masina pe inerzis. Mircea a accelerat în loc să oprească, ajungând astfel să lovească polițistul, bărbatul suferind astfel o leziune la genunchi.

Omul legii a depus, bineinteles, o plângere pe numele lui Mircea Manolache, însă după ceva timp aceasta a fost retrasă subit. Pe fir au intrat cei de la Direcția Generală Anticorupție (DGA), care au inceput să-i ancheteze, atât pe Mircea cât și pe omul legii, pentru dare și respectiv luare de mită.

Sursa: BZI