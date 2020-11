Două femei au fost aproape să fie înghițite de o balenă. Ce au declarat cele două victime

Animalul le-a răsturnat caiacele [Sursa foto: Captură YouTube]

Incidentul a avut loc lânga plaja Avila din California. Cele două femei se plimbau cu caiacele pentru a urmări balenele. Ulterior, o balenă s-a îndreptat spre ele, iar animalul le-a răsturnat caiacele. Deși au fost răsturnate și au ajuns în apă, cele două femei au reușit să iasă la suprafață cu ajutorul oamenilor de pe plajă.

Tot momentul a fost înregistrat de o persoană cu telefonul, iar filmarea a fost urcată pe rețelele de socializare. În prezent, videoclipul cu cele două victime a ajuns viral pe internet.

Cele două femei au crezut că balena va ateriza peste ele

"Am văzut peștii, acea momeală gigantică ieșind din apă. Apoi am vazut balena venind… M-am gândit că suntem prea aproape de ea și dintr-o dată, m-a ridicat și am fost în apă", a declarat una dintre femei.

Incidentul a fost filmat cu telefonul[Sursa foto: Captură YouTube]

