Două tinere s-au filmat în timp ce se aflau în mașina lor răsturnată. O adolescentă de 16 ani a postat videoclipul pe o platformă foarte populară acum pe internet, și anume Tik Tok. Ea și prietena ei foarte bună au fost implicate într-un accident rutieri și se pot observa pagubele materiale în videoclip: mașina răsturnată, parbrizul spart și alte daune. Din fericire, cele două fete nu au fost rănite în urma accidentului de mașină.

Chiar și-așa, în loc să sune să ceară ajutor la poliție și ambulanță, cele două au decis să se filmeze ”că așa nu aveau nimic mai bun de făcut”. Accidentul ar fi fost provocat, se pare, din cauza unei anvelope care nu ar fi fost montată corect.

„Am văzut geamul spulberat și ne uitam una la alta spunându-ne:’Ești OK? Ești OK?’ Odată ce ne-am dat seama că suntem bine, am început să râdem”, a povestit Katie. „Suntem cele mai bune prietene și așa am făcut față împreună”, a mai spus ea.

„În timp ce stăteam acolo … așteptând să vină poliția, mi-a venit o idee că ar trebui să fac un TikTok, de ce nu, nu am nimic mai bun de făcut. Am ales prima melodie și am făcut un TikTok la întâmplare. A fost primul lucru care mi-a venit în minte … să fac asta. E adevărat, a fost înfricoșător … Dar am decis să facem acest lucru pentru alunga grijile și, sincer, a ajutat foarte mult„, a spus fata.