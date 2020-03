Două noi cazuri de coronavirus au fost confirmate în România. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani din Iași, care s-a întors recent din Veneția, Italia, și despre o femeie de 43 de ani care a inrtat în contact cu bărbatul internat la Spitalul Dimitrie Gerota.

„Un caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus a fost înregistrat în această dimineață, al 31-lea caz la nivel național. Este vorba de un bărbat, 42 ani, confirmat în Iași, debut pe 4.03, internat pe 10.03, revenit din Veneția în 2.03, este la Spitalul de Boli Infecțioase”, a transmis Grupul de Coordonare Stretegică, conform digi24.ro.

Bărbatul cu coronavirus de la Dimitrie Gerota a mințit

Bărbatul cu coronavirus de la Spitalul Dimitrie Gerota are 60 de ani și este pensionar al MAI. El lucrează la ADP sector 4 și, pe data de 5 martie, a fost internat cu simptome diferite de cele uzuale la infectarea cu coronavirus. Când a fost întrebat dacă a călătorit în afara țării, a negat și a completat un formular în care spunea că nu a ieșit din România în ultimele două luni. Ulterior, s-a descoperit că el fusese plecat în Israel. În naoptea de 9 spre 10 martie, el a fost transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș pentru investigații suplimentare și tratament.

Mădălin Ionescu critică măsurile luate de autoritățile române împotriva coronavirusului

„Așa cum am anticipat … am intrat in rândul lumii. Avem COVID-19. Romanii din Italia și conaționalii plecați spre “cizma” in scopuri turistice au fost lăsați sa intre/ sa se întoarcă in țară cum au vrut. Monitorizarea e superficială, iar carantina cât se poate de lejeră. Chiar dacă in Italia se moare pe capete, rămân la părerea potrivit căreia niște greuceni testează o armă biologică, nu foarte puternica, dar care are o rată rapida de răspândire. Sunt testate reacțiile unor piețe economice și grupuri sociale, iar la final vor apărea și marii câștigători ai acestei povesti dubioase cu iz de “secret fucking services”.

Și in România “băieții deștepți” fac și vor face bani de pe urma isteriei COVID-19, un virus mai slab decât altele din gama lui. Problema la noi nu e legata de slaba capacitate a sistemului medical in a face fata unei epidemii de acest tip… Suntem obișnuiți ! Problema e că mulți conaționali purtători de viruși gripali fac tot posibilul sa le transmită și celor care nu au aceste infectii”, a scris Mădălin Ionescu pa pagina lui.