Două noi explozii în Transnistria, aproape de Republica Moldova! Maia Sandu pune în alertă Consiliul de Securitate al țării

O nouă zi cu explozii în regiunea regiunea separatistă Transnistria au anunțat autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului. Conform informațiilor furnizate de așa-zisul Minister de Interne, cele două explozii au fost raportate marți dimineață, în orașul Maiak din regiunea Grigoriopol, scrie Deschide.md de la Chișinău.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a convocat Consiliul de Securitate al țării. Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova spune că monitorizează situația din regiunea transnistreană.

