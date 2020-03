In plina pandemie de coronavirus si in timp ce in Romania a fost decretata carantina totala, doua pensionare din Constanta nu au rezistat in casa si au iesit intr-un parc de joaca pentru copii.

Cele doua femei, atrase probabil de vremea placuta de primavara, nu au tinut cont de masurile impuse de autoritati si au mers sa stea la soare si sa se dea in leagane. Cand li se reproseaza ca au ales sa se relaxeze intr-un loc nepotrivit, pensionarele raspund ca au asupra lor declaratiile pe proprie raspundere.

Doua pensionare din Constanta, filmate dandu-se in leagane intr-un parc de joaca pentru copii: "Avem foaie"

Un barbat din Constanta, uimit de ce vede, a luat telefonul mobil si le-a filmat pe cele doua pensionare.

"De ce nu stati in casa, doamna? Ati iesit sa va dati in leagane? Aici stau copiii, (...) aveti o varsta totusi. Daca dvs nu ne ajutati pe noi, noi ce sa facem?", a intrebat constanteanul.

Femeile aveau raspunsurile pregatite: "Am iesit la plimbare, iertati-ne".

"Nu va iert eu, ca nu sunt Dumnezeu. Fiti putin mai constienti, mai responsabili! Sunteti ca parintii nostri si e pacat!", le-a reprosat barbatul.

"Avem foaie", a raspuns una dintre cele doua doamne iesite la soare la locul de joaca dintre blocuri in Constanta.

"Eu va inteleg. Aveti foaie, dar la scara, nu in parc, la joaca. Doamne fereste! Maine-poimaine, mergem si la plaja! Multa sanatate va doresc, la revedere", a incheiat barbatul care le-a filmat in parc.