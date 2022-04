„Două sarcini pierdute” Vlăduța Lupău, dezvăluiri dureroase despre boala cu care s-a confruntat! A vorbit pentru prima dată despre asta

In articol:

Cunoscuta artistă a vorbit sincer și, pentru prima dată, și-a deschis sufletul în fața fanilor ei. Invitată în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, Vlăduța Lupău a povestit despre cele două sarcini pe care le-a pierdut cu ceva timp în urmă. După multe investigații și analize, artista a aflat că suferă de o boală, motiv pentru care nu putea să rămână însărcinată, așa că a decis să se opereze, apoi să

urmeze un tratrament pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

Mai mult decât atât, în timpul poveștii din viața ei, Vlăduța Lupău a ținut să sfătuiască tinerele care își doresc să devină mamă, explicându-le că trebuie să facă mai multe analize pentru a se asigura că totul este în regulă.

Vlăduța Lupău: „Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni”

Deși nu a dorit să facă public acest aspect din viața sa, Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre obstacolele pe care le-a traversat în drumul său de a deveni mamă. În urmă cu ceva timp, cunoscuta artistă a pierdut două sarcini, însă nu și-a pierdut speranța, încercând să facă tot posibilul pentru a depista care este problema, de fapt.

Citeste si: Pe Vlăduța Lupău o știe toată lumea, dar puțini sunt cei care știu cine este, de fapt, socrul artistei, Toma Rus. Cu ce se ocupă bărbatul

Citeste si: Pe Vlăduța Lupău o știe toată lumea, dar puțini sunt cei care știu cine este, de fapt, socrul artistei, Toma Rus. Cu ce se ocupă bărbatul

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Așadar, atât ea, cât și soțul său, Adi Rus, și-au dorit și mai mult să devină părinți, așa că artista a mers să facă niște analizele, iar în urma acestora a aflat că suferă de endometrioză.

„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni decât cu Adi sau cu familia. (...) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut.(...) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult, eram și mai dornici să se întâmplă și să fie, adică minunea să existe.(...) În urma mai multor analize am descoperit la un moment dat că eu am endometrioză.”, a declarat Vlăduța Lupău în podcast-ul lui Mihai Morar.

În cele din urmă, pentru că endometrioza este o boală care nu se poate trata prin medicamentație, Vlăduța Lupău a decis să se opereze: „Multe fete mi-au spus că trec prin ce am trecut eu, le sfătuiesc așa, eu am trecut până am ajuns la decizia de a mă opera pentru că boala asta nu are leac prin tratament, acum nu sunt eu medic, dar am fost pe la mulți medici până am ajuns la operație. Endometrioza asta este o boală a secolului la femei, care nu are așa o deslușire din ce cauză, de unde, care e motivul apariției acestei boli și ea tot crește, crește și, mai mult decât atât, chiar dacă o operezi, poate să recidiveze.”, a mai adăugat Vlăduța Lupău.

Atunci când se aștepta că totul va fi bine, cântăreața a descoperit că se confruntă cu niște probleme la sânge, o altă problemă des întâlnită în rândul femeilor.

„După am mai făcut niște analize și analizele ălea au spus că am niște probleme la sânge, care din nou este o problemă în rândul femeilor, cred că 90% din cazuri există.(...) Și boala aia de sânge ține de trombofilie.(...) 1 din 3 femei se confruntă cumva cu o sarcină pierdută din cauza acestor analize de sânge pentru că nu le știi și te întrebi de ce și abia după ce pierzi o sarcină ajungi să vezi că asta e problema”, a mai adăugat artista.

Citeste si: Ce a aflat Vlăduța Lupău după un control medical de rutină. Cum se va naște băiețelul ei: „Mi-a zis Adi”

Vlăduța Lupău a mai adăugat că, într-adevăr, o sarcină îți aduce cea mai mare fericire, însă având în vedere cele două experiențe trecute cu care s-a confruntat artista, cântăreței i-a fost greu să se bucure de sarcina sa, asta până când a trecut de pragul de trei luni.

„O sarcină îți aduce și cea mai mare fericire, dar și cele mai mari frici sau stresuri cumva să zic așa, pentru că tot timpul te gândești, sau eu care am trecut prin două experiențe.(...) Eu cel puțin nu m-am bucurat absolut deloc până să trec pragul de trei luni, să iau toate analizele din lume făcute, primite, confirmate că totul e în regulă.”, a mai specificat Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]