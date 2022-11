Două surori din Brașov, batjocorite ore în șir de prietenul tatălui lor. Mama fetelor, declarații halucinante, după ce le-a lăsat în grija agresorului: „A venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări”

In articol:

Un caz halucinant s-a petrecut în Brașov. Un bărbat a sechestrat și a violat două copile de doar 10, respectiv 12 ani.

Ca totul să fie și mai cutremurător, agresorul le-a luat chiar de sub nasul mamei lor, pe care a „plătit-o” cu un pachet de țigări ca să-l lase în pace.

Bărbatul care le-a abuzat pe fete a mai avut probleme cu legea în trecut. [Sursa foto: Captură foto]

Bărbatul le-a agresat fără milă pe cele două copile

Constantin Zapan este cel care a distrus copilăria unor fete din Brașov. Bărbatul a cunoscut-o pe mama copilelor și pe concubinul acesteia cu doar trei săptămâni în urmă. De atunci, acesta s-a apropiat din ce în ce mai tare de familie, cu intenția de a pune mâna pe cele două minore.

În seara fatidică, violatorul a venit la casa în care cele două surori, mama și concubinul acestuia locuiesc. Înarmat cu bere și țigări, acesta a luat fetele, chipurile pentru a le duce la un grătar, unde ar fi trebuit să se joace cu alți copii.

Ce a urmat însă pentru copile nu a fost nici pe departe o joacă.

Bărbatul le-a luat cu el și, timp de 24 de ore, a abuzat de ele.

Mama fetelor spune acum că regretă enorm că le-a lăsat pe micuțe să plece cu violatorul, neștiind ce avea cu adevărat de gând bărbatul.

„Ne-a dat un bidon cu bere și un pachet de țigări. Dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap. De dimineață n-am putut să mă dau jos din pat și acum nu sunt în regulă. Amețesc, vomit întruna, de mâncat nu pot să mănânc. Nu știu cum se simt. Am un număr, am sunat și mi-a zis că e duminică și nu e nimeni acolo, că pe mâine dacă e femeia acolo. Îl cunoaștem de vreo 3 săptămâni. S-a împrietenit cu soțul meu. Și lucra aici pe stradă, punea pavaje și apoi zice: Nu-mi faci o cafea, doamnă? Mă duc eu să-ți cumpăr o pungă de cafea și un zahăr. A adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă. După aia a mai venit pe la noi, a mai adus niște pulpe ca să facem mâncare, că a vrut să facă grătar atunci, dar n-a putut și seara a venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări și zice doamnă, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar? Și zice se joacă și cu copii, dacă mai sunt copii p-acolo unde stătea el. Am zis că nu. Și după aia ne-am hotărât amândoi, am zis hai să meargă două ore. S-au făcut două ore și am sunat la telefon, închis toată noaptea, am sunat și la 23:00, și la 2:00, și la 4:00 nimic”, a mărturisit mama celor două fete pentru un post de televiziune.

Unele surse spun însă că mama fetelor și concubinul acesteia erau băuți în momentul în care și-au dat acordul ca fiicele lor să plece cu bărbatul pe care abia îl cunoșteau, notează Observator.

Recidivistul a fost arestat pentru 30 de zile

Constantin Zapan a fost arestat de către oamenii legii, pentru o perioadă de 30 de zile. Inițial, acesta nu a vrut să-și recunoască faptele, însă în timpul audierilor a cedat și a mărturisit că le-a amenințat cu un topor și le-a violat pe cele două fete.

Bărbatul nu este la prima faptă de acest gen. Omul a făcut doi ani de închisoare, tot pentru viol, după ce în anul 2012 a abuzat-o pe fetița de 12 ani a concubinei sale de la acea vreme.

Chiar dacă fapta era extrem de gravă, acesta a primit pedeapsa minimă și a scăpat repede de închisoare în baza recursului compensatoriu.

Acum, fetele au intrat într-un program de consiliere psihologică, pentru a se putea recupera cât mai bine după trauma inimaginabilă la care au fost supuse de către infractor.