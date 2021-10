Dovada că Alexia Eram și Mario Fresh s-au împăcat! Fanii sunt în extaz

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. cei doi au fost principalii actori din mai multe bârfe din mediul online, după ce s-a zvonit că ei s-au despărțit. Ei eu fost surprinși tot mai rar împreună, iar pe rețelele de socializare au dispărut fotografiile cu care și-au obișnuit fanii.

Ei le-au dat speranțe admiratorilor după ce s-au pozat împreună la zilele de naștere ale fiecăruia, după care s-au dus împreună la Untold. Mai mult decât atât, la ziua Alexiei Eram, cei doi au dansat toată noaptea și s-au sărutat. Nu mai e loc de niciun dubiu că cei doi sunt din nou împreună,

după fiica Andreei Esca a postat recent o fotografie cu Mario Fresh, așa cum o făceau înainte. Ipostaza i-a bucurat nespus pe fanii cuplului, semn că cei doi sunt din nou împreună și se afișează.

Fotografia postată de Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Mario Fresh vrea să întemeieze o familie cu Alexia Eram

Mario Fresh a fost invitat în podcast-ul lui Radu Tibulca, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața lui personală și proesională. Tânărul a mărturisit că are planuri de viitor cu Alexia Eram și că vrea să o ceară în căsătorie.

Citeste si: Andreea Esca a dat-o de gol pe Alexia Eram. Vedeta a ocolit răspunsul, atunci când a fost întrebată de relația fiicei sale cu tânărul cântăreț: "Mario este ambițios"

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.