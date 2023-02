Dovada că Ella este pregătită să îmbrace rochia de mireasă! Fosta lui Jador se pregătește intens pentru rolul de soție

In articol:

Ella demonstrează pe zi ce trece că este pregătită pe deplin să-și asume rolul de soție. Relațiile eșuate prin care a trecut nu au făcut-o să-și piardă speranța că-și va găsi la un moment dat alesul inimii sale.

Din contră, bruneta nu a încetat să declare că își dorește să se pună la casa ei.

Ella, o gospodină desăvârșită

Moartea mamei sale a pus-o la pământ în urmă cu câteva luni, dorindu-și ca cea care i-a dat viață să aibă ocazia să se bucure de momentele prețioase în care fiica ei avea să îmbrace rochia de mireasă, însă, din nefericire, lucrurile nu au stat așa cum Ella și-ar fi dorit. Pe lângă faptul că își dorește să devină mămică cât mai repede, Ella se „promovează” destul de bine în mediul online și la capitolul gătit. Recent, fosta iubită a lui Jador le-a arătat tuturor cât de pricepută este în bucătărie chiar și atunci când vine vorba de deserturi.

Mândră de ceea ce a putut realiza în bucătărie, Ella a împărtășit cu admiratorii ei imagini cu preparatele pe care le-a gătit, dând dovadă de faptul că este pregătită din toate punctele de vedere pentru o relație.

Ella a fost înșelată de fostul iubit arab cu cea mai bună prietenă

În trecut, Ella a trecut prin experiențe care au pus-o la pământ. Ultima sa relație s-a dovedit a fi un eșec total, după ce a aflat că fostul iubit a înșelat-o chiar cu una dintre cele mai apropiate prietene ale sale.

„Nu m-am așteptat niciodată că această prietenă, cu care am dormit, cu care m-am așezat la masă cu prietenii mei, cu oameni de influență să-mi ia omul iubit. Prima oară când am văzut anumite chestii din partea ei am refuzat să cred acest lucru. Am refuzat să cred dat fiind faptul că ea avea iubit la momentul respectiv. Și, cu toate acestea, ea s-a dat la iubitul meu.(...) I-am văzut împreună pe stradă. Pentru mine a fost un șoc. Am trăit un șoc.”, spus Ella.