Dovada că Monica Gabor și Mr. Pink s-au împăcat! Cum a fost surpinsă fosta doamnă din Izvorani

In articol:

În ultima perioadă, speculațiile despre o presupusă despărțire între Monica Gabor și Mr. Pink au luat prin surprindere lumea showbiz-ului. Vedeta a șters din mediul online fotografiile cu soțul ei, lucru care a generat și mai multe zvonuri cu privire la o ruptură între cei doi, după o relație care a durat mai bine de 10 ani de zile.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu i-a făcut o vizită surorii sale, în Dubai, de unde a postat mai multe fotografii. În acele fotografii, fanii au putut să o revadă pe fosta doamnă din Izvorani, care apărea mereu în ipostaze glamour.

După ce s-a întors în Statele Unite ale Americii, Monica Gabor a revenit din nou la stilul natural pe care îl purta în perioada în care forma un cuplu cu afaceristul Mr. Pink. Mai mult decât atât, Monica Gabor a postat în urmă cu puțin timp mai multe fotografii la Instastory alături de fiul lui Mr. Pink, semn că vedeta petrece din nou timp cu familia soțului ei. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ieșit alături de fiica ei și fiul afaceristului la un destival, la care Irinuca a participat drept voluntar. Mama ei a venit atât pentru a fi alături de fiica ei și pentru a o susține, cât și pentru a petrece timp alături de fiul soțului ei.

Monica Gabor și fiul lui Mr. Pink [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

Irinel Columbeanu, despre zvonurile despărțirii dintre Monica Gabor și Mr. Pink

Irinel Columbeanu a refuzat să comenteze prea multe despre speculațiile cu privire la despărțirea dintre Monica Gabor și soțul ei. El a mărturisit că nu a mai luat legătura cu fosta lui soție și nu cunoaște exact ce s-a întâmplat în viața ei personală.

Citeste si: Monica Gabor, ce are de gând să facă după întoarcerea în America! Cum trăiește după despărțirea de Mr. Pink

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presă sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica.

Este ceva diplomat să nu deschid acest subiecte.

Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și să știți că cel mai mare lux este să spui adevărul. Când am spus că e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place să mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit Spynews.